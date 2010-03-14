شبکه فرعی سد رئیسعلی دلواری با مشارکت کشاورزان اجرا می شود

غلامحسین بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در احداث شبکه فرعی سد رئیسعلی دلواری دولت تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است، که 70 درصد اجرای این پرو‍ژه توسط دولت پرداخت خواهد شد.

وی با بیان این که با اتمام شبکه، بند انحرافی و سامانه انتقال آب سد رئیسعلی دلواری، 24 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه آبیاری خواهد شد، گفت: هدف از اجرای این طرح آبیاری 19 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی و 4 هزار و 500 هکتار بهبود اراضی کشاورزی موجود است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به طول 24 کیلومتری سامانه انتقال سد رئیسعلی دلواری خاطرنشان کرد: در ابتدا و پس از احداث شبکه اصلی، حدود 9 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه آبیاری و همزمان احداث شبکه های فرعی را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

بهشتی خاطرنشان کرد: اگر نیازهای پیش بینی شده محقق شود این طرح در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.