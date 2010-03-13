انجمن انقلاب و دفاع مقدس از برگزیدگان جشنواره فیلم فجر تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم شب گذشته در سینما فلسطین با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، جباری مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت، شرفالدین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، احمد میرعلایی، شفیع آقامحمدیان و محمد احمدی برگزار شد و از فیلمهای "عصر روز دهم"، "لطفا مزاحم نشوید"، "شب واقعه"، "نفودی" و "طلا و مس" تقدیر به عمل آمد.
سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در این مراسم گفت: هنر سینما یک هنر مرکب و تلفیق یافته از همه هنرها است. سینما یک امکان کمنظیر برای تکامل انسان و بیان حقایق است و آنها که از طریق این فرصت تکاملبخشی میکنند، اجر زیادی دارند و اثرشان ماندگار است. در طول تاریخ هنرمندان زیادی بودند، اما آنچه که امروز باقی است و به نسلهای دیگر رسیده کارهایی است که بیشتر رنگ خدایی داشته است .هنرمند هوشمند و با استفاده از آموزههای دینی اثر خود را ماندگارتر میکند.
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