خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: مطالعه نظامهای حقوقی، قضایی و سیر تحول و تطور آن به ویژه در حوزه‌های قانونگذاری از سوی پژوهشگران تاریخ و نیز حقوق مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته ‌است از این‌ رو با توجه به اهمیت این موضوع این کتاب را می‌توان از معدود کتابهایی دانست که در این زمینه تالیف شده ‌است و می‌تواند برای محققان راهگشا باشد.

کتاب "نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی" در چهار فصل تهیه و تنظیم شده‌ است که فصل اول آن با عنوان "نظام قضایی ایران" مروری کلی است بر سیر تحول نظام قضایی ایران از ورود اسلام تا جمهوری اسلامی.

فصل دوم کتاب با عنوان "تغییر و تحول در نظام قضایی ایران عصر قاجار" نوشته دکتر ویلم فلور-ایران‌شناس مشهور هلندی- است که به تاریخ قضایی این عصر می‌پردازد.

فصل سوم ضمائمی است که بنا به ضرورت و اهمیت از سوی مترجم اضافه شده ‌است و فصل چهارم تحت عنوان "نظام قضایی جدید در دوره پهلوی" اثر دکتر امین بنانی استاد دانشگاه کالیفرنیا در لوس‌آنجلس آمریکاست که دوره جدید نظام قضایی در ایران را تا پیش از جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد.

کتاب "نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی" علاوه بر مخاطبان علاقمند به مباحث تاریخی و قضایی می‌تواند برای دانشجویان رشته‌های تاریخ و حقوق در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مفید باشد.