رئیس مطالعات و پژوهش‌های حوزه علمیه قم به خبرنگار مهر در قم گفت: در این نشست که چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تبیین علمی موضوع ولایت فقیه می‌باشد، آیت الله محمد مؤمن عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد برجسته حوزه علمیه قم به ایراد سخن خواهد پرداخت.



حجت الاسلام و المسلمین محمد‌رضا باقرزاده افزود: این نشست روز دوشنبه هفته جاری برابر با بیست و چهارم اسفندماه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار می‌گردد.



وی همچنین از همکاری جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه علمیه قم در برگزاری این نشست علمی قدردانی کرد.