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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۹

با مشارکت مجلس خبرگان؛

نشست تبیین علمی ولایت فقیه در قم برگزار می‌شود

نشست تبیین علمی ولایت فقیه در قم برگزار می‌شود

قم- خبرگزاری مهر: مرکز مطالعات و پژوهش‌های حوزه علمیه قم با مشارکت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، نشست تبیین علمی ولایت فقیه را در قم برگزار می‌کند.

رئیس مطالعات و پژوهش‌های حوزه علمیه قم به خبرنگار مهر در قم گفت: در این نشست که چهارمین نشست از سلسله نشست‌های تبیین علمی موضوع ولایت فقیه می‌باشد، آیت الله محمد مؤمن عضو مجلس خبرگان رهبری و استاد برجسته حوزه علمیه قم به ایراد سخن خواهد پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین محمد‌رضا باقرزاده افزود: این نشست روز دوشنبه هفته جاری برابر با بیست و چهارم اسفندماه در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه برگزار می‌گردد.

وی همچنین از همکاری جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه علمیه قم در برگزاری این نشست علمی قدردانی کرد.

کد مطلب 1050747

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