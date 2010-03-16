فروش 63 میلیارد ریالی فناوریهای پیشرفته مرکز رشد دانشگاه شریف

مجید دهبیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این میزان فروش و عقد قرارداد مربوط به محصولات 20 واحد از 28 واحد فناور مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف است.

وی با اشاره به نوع محصولات این واحدهای فناور گفت: واحدهای فناور این محصولات را در زمینه های مختلف همچون پلیمرهای پیشرفته، تجهیزات و صنایع خودرو، صنایع IT ، صنایع دریایی، فناوری نانو و تجهیزات ماهواره و ارتباطات تولید کرده اند.

مدیر مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف در ادامه به تعداد افراد شاغل در این واحدهای فناور اشاره کرد و گفت: تا کنون 342 نفر در این واحدهای فناور مشغول به کار شده اند.