  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

هاب بانکی در جزیره کیش راه اندازی می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش از راه اندازی هاب بانکی در جزیره زیبای کیش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، فریدون انتظاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جزیره کیش پایلوت بانکداری مدرن شود تا بدین وسیله بتوان حضور بانک های معتبر بین المللی در کیش را سرعت بخشید.

وی با اشاره به اینکه قدم های مثبتی در خصوص فناوری اطلاعات در کیش برداشته شده است، افزود: باید از فرصت ها و توانمندی های جزیره کیش استفاده کرد تا بتوانیم این منطقه را به عنوان "سایبرایلند" معرفی کنیم.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش همچنین خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از جمعیت 70 میلیونی کشور زیر 25 سال هستند که از این فرصت و پتانسیل می توان در توسعه و پیشرفت IT استفاده کرد.

کد مطلب 1050753

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها