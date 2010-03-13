هاب بانکی در جزیره کیش راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کیش، فریدون انتظاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جزیره کیش پایلوت بانکداری مدرن شود تا بدین وسیله بتوان حضور بانک های معتبر بین المللی در کیش را سرعت بخشید.

وی با اشاره به اینکه قدم های مثبتی در خصوص فناوری اطلاعات در کیش برداشته شده است، افزود: باید از فرصت ها و توانمندی های جزیره کیش استفاده کرد تا بتوانیم این منطقه را به عنوان "سایبرایلند" معرفی کنیم.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش همچنین خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از جمعیت 70 میلیونی کشور زیر 25 سال هستند که از این فرصت و پتانسیل می توان در توسعه و پیشرفت IT استفاده کرد.