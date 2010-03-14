یحیی علوی فرد، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه حدود 90 درصد از کتابهای کودک و نوجوان در قم غیر هنری و بازاری میباشند، ابراز داشت: متأسفانه برخی از ناشران استان قم نگاه صرفا بازاری به مقوله کتاب کودک و نوجوان دارند و همین مسأله باعث شده که این کتابها فاقد ارزش ادبی و هنری چندانی باشد.
وی افزود: البته این مشکل مختص به قم نیست و در کل کشور نیز این معضل به چشم میخورد.
علوی فرد در ادامه در خصوص چرایی این مسأله نیز گفت: متأسفانه برخی از ناشران حوزه ادبیات کودک و نوجوان این درک را ندارند که باید در کتاب کودک به مساله هنر و زیبایی ادبی هم توجه کرد نه این که فقط به تصویر جذاب و مخاطب پسند روی جلد قناعت کرد.
وی همچنین با بیان اینکه بسیاری از کتابهای کودک و نوجوان فاقد تصویر سازی متناسب برای این گروه سنی است، اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات مهم فراروی ادبیات کودک و نوجوان در قم این است که به ویژه در حوزه شعر کودک از افراد صاحب نظر و متخصص کمتر استفاده میشود و لذا ما میبینیم که افرادی بدون داشتن تخصص و فراگرفتن آموزش لازم، وارد عرصه شعر کودک میشوند که این مسأله خود باعث افت کیفی آثار کودک میگردد.
قم- خبرگزاری مهر: شاعر برگزیده اولین جشنواره کتاب سال کودک و نوجوان قم گفت: حدود 90 درصد از کتابهای کودک و نوجوان موجود در قم کتب غیر هنری و بازاری هستند.
یحیی علوی فرد، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه حدود 90 درصد از کتابهای کودک و نوجوان در قم غیر هنری و بازاری میباشند، ابراز داشت: متأسفانه برخی از ناشران استان قم نگاه صرفا بازاری به مقوله کتاب کودک و نوجوان دارند و همین مسأله باعث شده که این کتابها فاقد ارزش ادبی و هنری چندانی باشد.
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