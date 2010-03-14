سایبانهای فرسوده بوشهر جمع آوری می شوند

مهدی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با توجه به کم عرض بودن پیاده روها و مشکلات ناشی از آن، تصمیم به جمع آوری و ساماندهی سایبانهای فرسوده و قدیمی شهر بوشهر گرفته شد.

وی با اشاره به وزش بادهای شدید در بوشهر، اظهار داشت: باتوجه به این که گاهی اوقات در شهر بوشهر بادهای شدیدی وزیده و بارندگی های خطرناکی به وقوع می پیوندد، لذا وجود این سایبانها امنیت شهروندان بوشهری را به مخاطره می اندازد.

زارعی با بیان این که بر اساس قانون کلیه سایبانها می بایست هم عرض مغازه ها باشند، گفت: حداکثر نفوذ این سایبان ها به پیاده روها نباید بیش از 2.5 متر باشد.

وی از تمامی شهروندان به خصوص مغازه داران و کسبه این شهر خواستار رعایت قانون و همکاری با شهرداری بوشهر شد.