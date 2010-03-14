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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

سایبانهای فرسوده بوشهر جمع آوری می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول واحد زیباسازی شهرداری بوشهر گفت: بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها، کلیه سایبان های فرسوده و پایه دار سطح شهر بوشهر جمع آوری خواهند شد.

مهدی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با توجه به کم عرض بودن پیاده روها و مشکلات ناشی از آن، تصمیم به جمع آوری و ساماندهی سایبانهای فرسوده و قدیمی شهر بوشهر گرفته شد.

وی با اشاره به وزش بادهای شدید در بوشهر، اظهار داشت: باتوجه به این که گاهی اوقات در شهر بوشهر بادهای شدیدی وزیده و بارندگی های خطرناکی به وقوع می پیوندد، لذا وجود این سایبانها امنیت شهروندان بوشهری را به مخاطره می اندازد.

زارعی با بیان این که بر اساس قانون کلیه سایبانها می بایست هم عرض مغازه ها باشند، گفت: حداکثر نفوذ این سایبان ها به پیاده روها نباید بیش از 2.5 متر باشد.

وی از تمامی شهروندان به خصوص مغازه داران و کسبه این شهر خواستار رعایت قانون و همکاری با شهرداری بوشهر شد.

کد مطلب 1050762

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