کمک 300 میلیون تومانی سازمان تربیت بدنی به تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر

غلامعلی میگلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با هماهنگی صورت گرفته شنبه آینده هیئت مدیره باشگاه ایرانجوان به تهران سفر خواهند کرد و با سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی دیداری جهت رفع مشکلات این تیم خواهند داشت.

وی اظهار داشت: پرداخت این مبلغ به تیم ریشه دار ایرانجوان بوشهر موجب رفع بسیاری از مشکلاتی که گریبانگبر این تیم است، خواهد شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس گفت: تیم ایرانجوان دیگر تیم پرطرفدار بوشهر است که بیش از 60 سال قدمت دارد که رسیدگی به وضعیت این تیم و رفع مشکلات آن از وظیفه های اصلی ما و دیگر مسئولین امر است.

میگلی نژاد افزود: با وجود مشکلات مالی فراوان و به رغم این که بخش اعظم ار بازیکنان این تیم بومی هستند که خوشبختانه نتایج بسیار خوبی را در لیگ به دست اورده است تا جایی که مدعی صعود به لیگ برتر هستند.

وی از پیگیری های خود جهت پرداخت ما به تفاوت مبلغ وعده داده شده به تیم شاهین بوشهر اشاره کرد و گفت: پس از موافت سعیدلو با پرداخت مابقی این مبلغ به تیم شاهین پارس جنوبی، مقرر شده مدیرعامل این تیم جهت پیگیری موضوع به تهران سفر کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس همچنین از موافقت وزارت نفت جهت کمک مجدد مالی به شاهین خبر داد و گفت: به دنبال میزان اعتبار و زمان پرداخت این مبلغ هستیم.