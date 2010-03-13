پنج عنوان گزارش نهایی در کمیته علمی - فنی چای بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این گزارشها در موضوعهایی همچون جداسازی پکتیناژ از گونه های آسپرژیلوس به منظور بهبود فرایند تخمیر در تولید چای سیاه و بررسی اثرات مخلوط های مختلف محیط کشت در گلدانهای پلاستیکی بر روی ریشه زائی قلمه های چای، بررسی اثر ارتفاع برگ چینی توسط ماشین برگچین بر عملکرد برگ سبز و کیفیت چای خشک، بررسی و اندازه گیری مواد مهم تشکیل دهنده ضایعات کارخانه های چای و جمع آوری و شناسایی علفهای هرز باغها و نهالستانهای چای و مطالعه بیولوژی است.

تاریخ تأسیس این مرکز به 25 سال قبل باز می گردد. در آن زمان، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در نارسایی های موجود در کشت و صنعت چای ایران، فقدان مرکزی برای ساماندهی امور فنی، خدماتی و پژوهشی چای تشخیص داده شد.

برای رفع تنگناهای موجود و ارائه خدمات فنی و علمی مناسب به چایکاران، مجموعه ای تحت عنوان " پژوهشکده چای " در اوایل سال 1363 تشکیل تا تحت نظر سازمان چای کشور فعالیت کند.

پس از حدود 10 سال و در اوایل سال 1374 این مجموعه به اداره کل خدمات پژوهشی چای تغییر نام یافت، این اداره کل در کنار دو اداره کل چای شمال و اداره تمرکز و فرآوری چای تا مصوبه 9 اردیبهشت ماه سال 83 هیئت دولت، مبنی بر انحلال سازمان چای کشور تحت نظر آن سازمان فعالیت کند.

اما با ثبت انحلال سازمان چای کشور در اداره ثبت شرکتها در مورخ 22 آذرماه سال 83، اداره کل خدمات پژوهشی چای از سازمان در حال تصفیه چای منتزع و به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ملحق شد.

این مرکز دارای شش بخش تحقیقاتی، شش آزمایشگاه تحقیقاتی، یک کارخانه چایسازی آزمایشی - تحقیقاتی، یک کارگاه ابزار دقیق و یک کتابخانه مرکزی است. همچنین هشت ایستگاه تحقیقاتی در استانهای گیلان و مازندران مسئولیت اجرای طرحهای تحقیقاتی را عهده‌ دار هستند.