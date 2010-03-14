219 عملیات ویژه در مرزهای خراسان رضوی انجام شد

سردار حمید فهیمیراد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه وضعیت مرزهای استان مناسب بوده و شرایط شرارت و ناامنی از قاچاقچیان سلب شده است افزود: امسال 219 سری عملیات ویژه در مرز صورت گرفته است که طی آن 178 قاچاقچی به هلاکت رسیده و 63 باند متلاشی شدند؛ همچنین 1383 قاچاقچی و 191 تبعه خارجی در این عملیاتها دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: 412 قبضه سلاح جنگی و 216 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در مرزها کشف شده و کشفیات مواد مخدر نیز 45 تن بوده است.
وی افزود: در کل عملیاتهای استان 10 هزار و 873 قاچاقچی و عوامل اصلی تهیه، توزیع و حمل و نقل مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
فهیمیراد تصریح کرد: در این مدت همچنین 534 خودرو توقیف و 795 تلفن همراه از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به تماس دو میلیون و 342 هزار و 370 نفر با پلیس در سال جاری گفت: از میان این تماسها، 913 هزار و 238 تماس منجر به اجرای عملیات انتظامی شده و 978 هزار و 508 تماس مشاوره و پاسخگویی بوده است.
فهیمی راد افزود: 150 هزار تماس هم غیرقابل رسیدگی و نامربوط بوده است که امیدوارم مردم نسبت به این تماسها دقت بیشتری داشته و تلفنهای پلیس را مشغول نکنند.
وی در رابطه با چهارشنبه سوری خاطرنشان کرد: چهارشنبهسوری یک سنت است و نمیشود آن را حذف کرد اما عدهای بسیار اندک باعث ایجاد ناهنجاریهایی دراین شب میشوند که خطرات و مزاحمتهایی را برای مردم به وجود میآورند و از آنجایی که جلوگیری از مزاحمتها وظیفه پلیس است، با این افراد برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی عنوان کرد: طی چند وقت گذشته بیش از 400 هزار انواع مواد محترقه کشف شده است و این عملیات تا پایان سال در دستور کار است.
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