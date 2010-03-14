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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۰

219 عملیات ویژه در مرزهای خراسان رضوی انجام شد

219 عملیات ویژه در مرزهای خراسان رضوی انجام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: امسال 219 سری عملیات ویژه در مرز صورت گرفته است که طی آن 178 قاچاقچی به هلاکت رسیدند.

سردار حمید فهیمی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه وضعیت مرزهای استان مناسب بوده و شرایط شرارت و ناامنی از قاچاقچیان سلب شده است افزود: امسال 219 سری عملیات ویژه در مرز صورت گرفته است که طی آن 178 قاچاقچی به هلاکت رسیده و 63 باند متلاشی شدند؛ همچنین 1383 قاچاقچی و 191 تبعه خارجی در این عملیات‌ها دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: 412 قبضه سلاح جنگی و 216 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در مرزها کشف شده و کشفیات مواد مخدر نیز 45 تن بوده است.

وی افزود: در کل عملیاتهای استان 10 هزار و 873 قاچاقچی و عوامل اصلی تهیه، توزیع و حمل و نقل مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

فهیمی‌راد تصریح کرد: در این مدت همچنین 534 خودرو توقیف و 795 تلفن همراه از قاچاقچیان کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تماس دو میلیون و 342 هزار و 370 نفر با پلیس در سال جاری گفت: از میان این تماس‌ها، 913 هزار و 238 تماس منجر به اجرای عملیات انتظامی شده و 978 هزار و 508 تماس مشاوره و پاسخگویی بوده است.

فهیمی راد افزود: 150 هزار تماس هم غیرقابل رسیدگی و نامربوط بوده است که امیدوارم مردم نسبت به این تماس‌ها دقت بیشتری داشته و تلفن‌های پلیس را مشغول نکنند.

وی در رابطه با چهارشنبه ‌سوری خاطرنشان کرد: چهارشنبه‌سوری یک سنت است و نمی‌شود آن را حذف کرد اما عده‌ای بسیار اندک باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی دراین شب می‌شوند که خطرات و مزاحمت‌هایی را برای مردم به وجود می‌آورند و از آنجایی که جلوگیری از مزاحمت‌ها وظیفه پلیس است، با این افراد برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی عنوان کرد: طی چند وقت گذشته بیش از 400 هزار انواع مواد محترقه کشف شده است و این عملیات تا پایان سال در دستور کار است.

کد مطلب 1050783

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