سال 89 سال تثبیت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منصوریان با اشاره به تفکیک پدافند از نیروی هوایی در سال 87 و اهمیت و حساسیت قرارگاه پدافند هوایی گفت: این تفکیک برای پدافند منشاء خیر و برکت فراوان بود و با این تفکیک پدافند هوایی هویتی تازه پیدا کرد و در ساختار نظامی - دفاعی ما تعریفی تازه به خود اختصاص داد.

معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) ادامه داد گرچه این تفکیک و هویت جدید مشغله زیادی را برای همه همکاران ما پیش آورد ولی ما همه این سختی ها را به جان می خریم و با قوت و با قدرت از آن استقبال می کنیم تا جایی که بتوانیم یک پدافند هوایی قوی، چالاک، قابل انعطاف و متحرک برای میادین نبرد و روزهای آزمایش تدارک ببینیم.

سردار منصوریان با تبیین نقش محوری پدافند در جنگ های امروزی گفت: ما در سال 88 رزمایش های زیادی در سطوح یگانی، منطقه ای، چند منطقه ای و خصوصا رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت (2) را داشتیم که در سطح ملی برگزار شد و در همه این رزمایش ها هدف این بود که شبکه یکپارچه پدافند هوایی تحت محوریت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا تقویت گردد.

وی افزود: حضور در میادین عملیاتی در جنگ های عمومی ویژگی های خاص خودش را دارد، با فنون و ابزار قدیمی دیگر نمی توان نقش اساسی و محوری را در جنگ های امروزی ایفا کرد و یکی از دلایل اصلی تفکیک پدافند از نیروی هوایی در همین نکته نهفته است.

وی ادامه داد: همه می دانند که در جنگ های امروزی پدافند هوایی نقش محوری و کلیدی دارد و باید به عنوان یک یگان مستقل و دارای هویت به آن توجه کرد و این اتفاق افتاد و آرزوی دیرینه کارکنان پدافند حقیقت یافت لذا ما باید سال 89 را سال تثبیت پدافند قرار دهیم و پایه ها و یگان های عملیاتی خود را متناسب با تهدیدها و متناسب با شرایط آینده تقویت کنیم و انشاءالله بتوانیم با این اقدامات منویات مسئولین بلند پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را برآورده کنیم.

سردار منصوریان در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای دستگیری مالک ریگی اشاره کرد و گفت: گرچه دستگیری این شرور یک موفقیت ملی به حساب می آید ولی نباید در این میان از نقش محوری و اساسی پدافند هوایی در کشف، شناسایی و رهگیری هواپیمای حامل آن شرور به آسانی گذشت چرا که این متخصصان رادار پدافند بودند که با هدایت هواپیماهای خودی در دل تاریک شب و با تدابیر فنی و تکنیکی، هواپیمای حامل ریگی را بدون کمترین مشکل و آسیب در فرودگاه مد نظر مجبور به فرود نمودند و این یکی از موفقیت های بزرگ کشور بود که به دست قهرمانان پدافندی رقم خورد.