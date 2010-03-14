زمین آرامستان جدید بوشهر تحویل شهرداری شد

مهندس رضا صمیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر دربوشهر افزود: پس از کش و قوس های فراوان مکان این آرامستان مشخص شده است اما به دلیل مشکلاتی که ممکن است با اعلام دقیق محل این آرامستان ایجاد شود، ازاعلام محل آن صرف نظر کرده ایم.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته توسط شهرداری جهت یافتن زمین مناسب، اظهار داشت: خوشبختانه با پیشنهاد شهرداری و همکاری سازمان مسکن و شهرسازی این زمین اختصاص یافته است.

رئیس اداره املاک و مستغلات شهرداری بوشهر گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت آرامستان شهر، شهرداری درصدد ایجاد آرامستانی جدید در قالب فضایی چندگانه در اطراف شهر بوشهر بوده که تاکنون تلاش های صورت گرفته از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: آرامستان جدید شهر بوشهر در فضایی مناسب احداث شده و شامل کلیه امکانات از قبیل فضای سبز، حمل و نقل و رفاهی خواهد بود.

صمیمی فرد ابراز امیدواری کرد که با اختصاص این زمین به آرامستان، یکی از مشکلات عمده شهر بوشهر که دفن متوفیان این شهرستان است، رفع می شود.