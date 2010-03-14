آغاز کار مطالعاتی و میدانی تدوین سند اشتغال از ابتدای 89

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی از عزم دولت برای ایجاد یک میلیون و 100 هزار شغل جدید در سال خبر داد و گفت: سند توسعه اشتغال بر اساس مزیتها و ظرفیتهای هر استان در سطوح ملی، شهرستانی، بخش و دهستان تدوین می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: براساس یک رویکرد عالمانه و کارشناسانه که در مقوله اشتغال شکل گرفته است، تصمیم گیری شد که مزیتها و ظرفیتهای هر استان برای تهیه سند اشتغال شناسایی شود.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر شرح خدمات تهیه شده و مشاور ما در مرحله انتخاب است و از ابتدای سال 89 کار میدانی و اجرای مطالعات آن انجام می شود و تا نیمه اول سال آینده نیاز ملی اشتغال در همه سطوح تهیه می شود و به عنوان یک سند در اختیار تمامی متولیان قرار می گیرد که براساس آن اقدام به سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال کنند.

وی خاطر نشان کرد: به هر حال نیاز کشور بر این است که طبق قانون برنامه یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد کنیم و تمام تلاش مسئولان نیز این است که این هدف محقق شود تا از این طریق معضل بیکاری را که یک معضل کشور است و در صدر برنامه های دولت نیز قرار دارد، سامان یابد.

وزیر کار افزود: دولت عزم خود را جزم کرده تا با همه توان ظرفیتها را برای ایجاد شغل افزایش دهد و شورایعالی اشتغال نیز در دوره جدید، فعالیت خود را بسیار قدرتمندانه شروع کرده و تصمیمات خوبی نیز گرفته است. این شورا معمولا هر 6 ماه یکبار باید برگزار شود اما به جهت اهمیت موضوع اشتغال و کارآفرینی که در کشور وجود دارد تقریبا به صورت هفتگی با حضور همه اعضای اصلی تشکیل جلسه می دهد.

شیخ الاسلامی ضمن بیان اینکه تلاش می کنیم که تمامی موانع اشتغال را شناسایی کنیم تا راه حل مناسب ارائه شود و ظرفیتهای جدید را متناسب با نیاز جدید مورد شناسایی قرار گیرد، به استفاده از ظرفیتها و دستاوردها اشاره کرد. توسعه اشتغال بدون توسعه آموزش و مهارت امکان پذیر نیست به نحوی که این دو لازم و ملزوم هم هستند.

وی تاکید کرد: مهارت به معنای اعم شامل بینش و مهارت نرم هم می شود، توسعه آموزشهای لازم به ویژه آموزشهای کاربردی و مهارتی از جمله لوازم توسعه اشتغال است، امروزه در کشور ما ظرفیتهای بسیار زیادی برای آموزشهای مهارتی وجود دارد اما این آموزشها پراکنده هستند و توسط دستگاههای مختلف دنبال می شوند.

به گفته وزیر کار، به همین دلیل تا حدی نسبت به نیازهای واقعی بازار کار فاصله دارند و هماهنگیهای لازم بین آنها وجود ندارد، به همین دلیل درصدد هستیم که با همکاری مسئولان کشور، نظام ملی صلاحیت حرفه ای و ایجاد مهارت را شکل دهیم و با انسجام در مجموعه آموزشهای مهارتی از فواید آن در جهت توسعه اشتغال و تولید ثروت استفاده کنیم.