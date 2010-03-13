مجلس هشتم مستقل و دارای تنوع سیاسی است / ضعف نظارت داریم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مصطفی کواکبیان، درهمایش نقد عملکرد مجلس هشتم که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تبریز در این دانشگاه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: نصف عمر مجلسهشتم گذشت اما همچنان مشکلات اساسی مردم حل نشده است.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در ابتدا به سه اشکال عمده نهاد پارلمان در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:نحوه برگزاری انتخابات است از جمله این اشکالات است، که پس از قانون مصوب مجلس چهارم همواره با حاشیه و حرف و حدیث فراوان مواجه بوده و به دلیل رد صلاحیتهای گسترده ناشی از همان قانون یعنی مبحث نظارت استصوابی عدهای از نخبگان و متخصصان دلسوز از حضور در خانه ملت باز میمانند که امیدواریم با قانونمند شدن سیاستهای ارجاعی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت این مشکل به صورت کلی حل شود.
وی ادامه داد: در این سیاستها هیچگاه نظارت شورای نگهبان بر اجرای انتخابات حذف نمیشود؛ اما موضوع تائید صلاحیتها به کمیسیون خاصی واگذار میشود که قطعا تا حدود زیادی این اشکال مرتفع خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به وضعیت نابهنجار و مشغول شدن بسیاری از نمایندگان به امور حوزه انتخابیه ، گفت: آنان با این کار از وظیفه ملی و اصلی مصرح در قانون اساسی باز میمانند.
وی با بیان اینکه میزان استقلال مجلس نسبت به دولت در مقایسه با مجلس هفتم به صورت نسبی بیشتر شده است، نمونه آن را در نحوه تصویب مبلغ ناشی از هدفمندسازی یارانهها را در بودجه 89 دانست.
دبیرکل حزب مردمسالاری سومین ویژگی مجلس هشتم را تنوع سلایق و آرایش مختلف سیاسی در میان نمایندگان مجلس هشتم دانست.
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