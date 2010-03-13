مجلس هشتم مستقل و دارای تنوع سیاسی است / ضعف نظارت داریم

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مصطفی کواکبیان، درهمایش نقد عملکرد مجلس هشتم که به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه آزاد تبریز در این دانشگاه برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: نصف عمر مجلس‌هشتم گذشت اما همچنان مشکلات‌ اساسی مردم حل نشده است.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در ابتدا به سه اشکال عمده نهاد پارلمان در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:نحوه برگزاری انتخابات است از جمله این اشکالات است، که پس از قانون مصوب مجلس چهارم همواره با حاشیه و حرف و حدیث فراوان مواجه بوده و به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده ناشی از همان قانون یعنی مبحث نظارت استصوابی عده‌ای از نخبگان و متخصصان دلسوز از حضور در خانه ملت باز می‌مانند که امیدواریم با قانونمند شدن سیاست‌های ارجاعی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت این مشکل به صورت کلی حل شود.

وی ادامه داد: در این سیاست‌ها هیچگاه نظارت شورای نگهبان بر اجرای انتخابات حذف نمی‌شود؛ اما موضوع تائید صلاحیت‌ها به کمیسیون خاصی واگذار می‌شود که قطعا تا حدود زیادی این اشکال مرتفع خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به وضعیت نابهنجار و مشغول شدن بسیاری از نمایندگان به امور حوزه انتخابیه ، گفت: آنان با این کار از وظیفه ملی و اصلی مصرح در قانون اساسی باز می‌مانند.

کواکبیان تاکید کرد: نمایندگان باید پیگیر امور کلان و مبنایی و اساسی باشد نه امور جزئی و اموری که جزو وظایف دهیاری‌ها و شوراها و ادارات است.

مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری ضعف در بعد نظارت را از دیگر نقطه ضعف های مجلس عنوان کرد و گفت: متاسفانه به دلیل ترس از ردصلاحیت‌ها و روانداختن‌ها به مسئولان اجرایی برای پیگیری و حل مشکلات منطقه‌ای، ناخواسته شجاعت بسیاری از نمایندگان در بعد نظارت کاهش می‌یابد و البته این هم خواسته برخی دولتمردان است که هرگز در مقابل عملکرد خویش پاسخگوی مجلس نباشند.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس با بیان اینکه این اشکالات مختص مجلس هشتم نیست، به بیان نقاط قوت این دوره مجلس پرداخت و گفت : سطح تحصیلات نمایندگان مجلس که بالای 80 نفر دارای مدرک دکتری هستند و حدود 50 نفر از آنان از اعضای هیات‌های علمی می‌باشند از ویژگی‌های مثبت مجلس هشتم محسوب شده و موجب آن می‌گردد که طرح‌ها و لوایح با پختگی و تخصص مطلوب‌تر به تصویب برسد.



وی با بیان اینکه میزان استقلال مجلس نسبت به دولت در مقایسه با مجلس هفتم به صورت نسبی بیشتر شده است، نمونه آن را در نحوه تصویب مبلغ ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را در بودجه 89 دانست.



دبیرکل حزب مردم‌سالاری سومین ویژگی مجلس هشتم را تنوع سلایق و آرایش مختلف سیاسی در میان نمایندگان مجلس هشتم دانست.

کواکبیان علاوه بر فراکسیون اقلیت خط امام(ره) و نمایندگان مستقل، فراکسیون اکثریت اصولگرایان با بیش از 200 عضو را دارای 5 بخش راست معتدل نوگرا، راست معتدل سنتی، منتقدان جدی دولت، حامیان جدی احمدی‌نژاد و حامیان فصلی دولت خواند و گفت :این نوع آرایش سیاسی را کمتر در تاریخ مجالس پس از انقلاب شاهد بودیم.البته شاید فعالتر شدن در دیپلماسی پارلمانی را نیز بتوان ویژگی مثبت دیگر مجلس هشتم بدانیم.