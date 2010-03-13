هات داکس 28 مستند جشنواره تورنتو را برگزید

به گزارش مهراز ایندی وایر جشنواره تورنتو که مهم ترین همایش و بازار سینمای مستند در آمریکای شمالی محسوب می شود ،روز های پنجم و ششم ماه مه 2010 (15 و 16 اردیبهشت 89) در تورنتوی کانادا برگزار می شود.



از سوی دیگر جشنواره هات داکس هم که مهم‌ترین جشنواره جهانی حوزه سینمای مستند است ، از 29 آوریل تا 9 مه ( 9 تا 19 اردیبهشت ) همراه با کنفرانس و بازار فیلم های مستند برگزار می شود.در این دوره 175 فیلم مستند از 11 کشور جهان به نمایش در می آید.



الیزابت راد شاو مدیر جشنواره فیلم مستند تورنتو می گوید: هدف ما در جشنواره تورنتو ایجاد هماهنگی ، تامین بودجه و حمایت معنوی از مستند سازان است.



25 پروژه مستند از سراسر جهان پیش از تولید از سوی مدیران جشنواره تورتنو برگزیده شده اند و پس از نمایش آنها میزگردهایی با حضور تهیه کنندگان سینمای مستند برگزار می شود.

