مهلت شرکت در طرح " از ایده تا بداهه " تمدید شد

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون بیش از صد نفر در دو بخش حرفه ای و هنرجویی نخستین جشنواره تخصصی بازیگری از ایده تا بداهه شرکت کرده اند.

محمد پور جعفری عنوان کرد: این طرح با استقبال و همکاری آموزشگاههای بازیگری استان نیز مواجه شده که لازم می دانم از مدیران این آموزشگاهها تشکر و قدردانی داشته باشم.

وی اظهارداشت: این استقبال از سوی مراکز آموزشی، جنبه رقابتی را در بین آنها افزایش داده و آموزشگاهها طی آزمون داخلی نفرات برتر خود را به این واحد معرفی کرده اند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان در خصوص حضور دیگر شهرستانها در این طرح افزود: خوشبختانه این طرح از سوی شهرستانهای استان نیز مورد استقبال قرار گرفته و بازیگرانی از شهرستانهای آستارا، بندر انزلی، لاهیجان، رودسر و لنگرود نیز جهت ثبت اقدام کرده اند.

وی پیرامون مهلت ثبت نام این طرح نیز گفت: زمان ثبت نام تا پایان سال جاری تمدید شده و قرار است بعد از تکمیل ثبت نام برای علاقه مندان کارگاه تخصصی بازیگری نیز برگزار شود.

نخستین جشنواره تخصصی بازیگری " از ایده تا بداهه " اردیبهشت ماه سال 1389 در استان گیلان برگزار خواهد شد.