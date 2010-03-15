رانندگان خودروهای متخلف در گیلان 108 میلیارد ریال جریمه شدند

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: بیش از 43 درصد این میزان تخلف مربوط به تخلفات حادثه ساز از قبیل سبقت، سرعت غیر مجاز، تجاوز به چپ و لایه کشی بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین در این مدت با استفاده از دوربینهای کنترل سرعت 178 مورد تخلف سرعت، توقف، کنترل و جریمه انواع وسائط نقلیه در سطح استان صورت گرفته است.

فرمانده پلیس راه گیلان با اعلام اینکه امسال 27 هزار فقره پرونده رانندگان متخلف به دادگاه اعزام شده است، افزود: تخلفات عمده این تعداد راننده نداشتن مدارک لازم از قبیل گواهینامه، بیمه نامه، برگ معاینه فنی و کارت ماشین بوده است.

وی در ادامه از اعزام چهار هزار و 900 مورد راننده متخلف به سازمان حمل و نقل و پایانه های گیلان خبر داد و گفت: عمده تخلفات این راننده ها اضافه تناژ بوده است که بیش از سه میلیارد و 200 میلیون ریال جریمه پس از معرفی پلیس راه استان به حساب سازمان حمل و نقل و پایانه های استان واریز کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 89 درصد رشد داشته است.

سیری بیان داشت: علاوه بر این 15 هزار خودرو و 24 هزار موتورسیکلت متخلف که بیشتر تخلفات مخاطره آمیز داشتند توسط پلیس راه استان در این مدت توقیف شده است.

وی گفت: همچنین امسال یک هزار و 900 مورد تست سلامتی اعم از اعتیاد و الکل از رانندگان ناوگان عمومی و رانندگانی که تخلفات خطرناک در جاده ها مرتکب می شدند توسط اکیپ مشترکی از پلیس راه و بهداری نیروی انتظامی استان انجام و سه هزار و 700 جلد گواهینامه نیز ضبط و بایگانی شده است.

فرمانده پلیس راه گیلان اظهارداشت: طی 11 ماهه سال جاری با همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های استان 12 هزار و 400 راننده ناوگان عمومی و همینطور 15 هزار دانش آموزی که در مدارس حاشیه جاده ها تحصیل می کردند، تحت آموزش توجیحی - ترافیکی پلیس راه قرار گرفتند.

وی یاد آورشد: علاوه بر این 804 مورد کشت نامحسوس به داخل اتوبوسها به عنوان بازرسان نامحسوس با هدف ارزیابی عملکرد رانندگان اتوبوسها و ثبت و ضبط تخلفات آنها اعزام شده است.