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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۱۰

برگزاری 12 جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در گیلان

برگزاری 12 جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: کارشناس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری 12 جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در 12 شهرستان استان خبر داد.

حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره در شهرستانهای آستارا، آستانه اشرفیه، املش، بندرانزلی، لنگرود، لاهیجان، رودسر، فومن، رضوانشهر، تالش، رودبار و رشت برگزار شده است.

وی عنوان کرد: رشته های این جشنواره شامل حفظ، مفاهیم قرآن کریم، خوشنویسی و نقاشی با موضوع قرآن در مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوسط بوده است.

این مسئول ادامه داد: در این جشنواره بیش از چهار هزار نفر از دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی شرکت داشتند که به نفرات برتر هر شهرستان جوایزی به رسم یاد بود اهداء شده است.

کد مطلب 1050832

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