برگزاری 12 جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در گیلان

حمید کوه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره در شهرستانهای آستارا، آستانه اشرفیه، املش، بندرانزلی، لنگرود، لاهیجان، رودسر، فومن، رضوانشهر، تالش، رودبار و رشت برگزار شده است.
وی عنوان کرد: رشته های این جشنواره شامل حفظ، مفاهیم قرآن کریم، خوشنویسی و نقاشی با موضوع قرآن در مقاطع تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و متوسط بوده است.
این مسئول ادامه داد: در این جشنواره بیش از چهار هزار نفر از دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی شرکت داشتند که به نفرات برتر هر شهرستان جوایزی به رسم یاد بود اهداء شده است.
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