پنج میلیارد ریال برای ساخت اسکله اختصاصی کشتی میرزا کوچک اختصاص یافت

امید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر بر توسعه و احیای ظرفیتهای گردشگری استان تاکید کرد و افزود: گیلان به دلیل شرایط اقلیمی و طبیعی از موهبتهای گردشگری خدادادی برخوردار است و با سرمایه‌ گذاری و برنامه‌ ریزی صحیح باید برای بهره‌ برداری از این فرصت خدادادی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: طرح ساخت مراکز تفریحی - اقامتی ساحلی، سرویسهای بهداشتی و ایجاد امکانات اولیه برای گردشگری دریایی از اساسی ‌ترین برنامه ‌های این سازمان است.

سرپرست میراث فرهنگی گیلان همچنین از سرمایه گذاری 70 میلیارد ریال در گردشگری دریایی استان خبر داد و اظهار داشت: این میزان سرمایه ‌گذاری شامل هشت پروژه از جمله طرحهای راه ‌اندازی، ساماندهی، ساخت و سایر موارد است.

وی در ادامه افزود: دو مجوز طرح ساماندهی اسکله ‌های قایقرانی بندر انزلی با هماهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی، فرمانداری و تعاونی‌ های قایقرانی و نیز طرح تشخیص مسیرهای تردد و 100 نقطه استقرار شناورهای تفریحی در تالاب برای استقرار واحدهای اقامتی و رستورانهای شناور با هماهنگی محیط زیست صادر اما هنوز میزان سرمایه‌ گذاری آن مشخص نشده است.

عزیزی اظهار داشت: جا به‌ جایی 52 شناور از مجموعه شناورهای صید کیلکا در اسکله شیلات بندر انزلی با سرمایه‌ گذاری دو میلیارد ریال و طرح لایروبی اسکله شیلات برای تبدیل به اسکله تفریحی با سرمایه ‌گذاری سه میلیارد و 600 میلیون ریال صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: طرح راه‌ اندازی اتوبوس و رستورانهای دریایی با همکاری دو شرکت مهتاب و معین تجارت بندر با سرمایه ‌گذاری هفت میلیارد ریال و طرح هوانوردی دریایی با همکاری شرکت پرسان به مبلغ چهار میلیارد ریال از دیگر پروژههای صنعت گردشگری دریایست.

این مسئول با اشاره به اجرای طرح پایلوت تبدیل دو فروند شناور صید کیلکا به شناورهای گردشگری یاد آورشد: این طرح نیز با سرمایه ‌گذاری دو میلیارد ریال در حال اجراست.