6600 نفر در مازندران بیمه بیکاری دریافت کردند

سید محمد نجفی تروجنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بیشترین تعداد افراد دریافت کننده بیمه بیکاری با هزار و 24 نفر مربوط به شهرستان آمل و بابل با هزار و 34 نفر است.

وی خاطرنشان کرد: در 11 ماهه امسال تعداد 17 هزار و 387 نفر از کارجویان به کار گمارده شده که بیشترین تعداد این افراد مربوط به شهرستان آمل با بکارگیری چهار هزار و 268 نفر و پس از آن شهرستان ساری با سه هزار و 474 نفر بوده که امید است هر روز بر تعداد این افراد افزوده شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی مازندران تصریح کرد: نیازهای مردم می طلبد که از ابعاد مختلف به این مسئله مهم اشتغال و بیکاری توجه ویژه شود.

وی افزود: با بررسی فعالیتهای اقتصادی و شناخت پتانسیلهای آن از یکسو و رفع موانع و نواقص موجود در بازار کار، امکان توسعه فرصتهای شغلی برای افراد جویای کار مهیا می شود و اشتغالزایی متناسب با نیازهای جامعه و ریشه کردن بیکاری صورت گیرد.