دریافت پروانه کسب واحدهای صنفی در گیلان اینترنتی شد

اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه متقاضیان جهت اخذ پروانه کسب در هر یک از اتحادیه های صنفی در استان گیلان می توانند با مراجعه به سایت www.asnaf.ir و با انتخاب گزینه " درخواست پروانه کسب" با تکمیل فرم اطلاعات، تقاضای خود را از طریق سایت به اتحادیه مربوطه ارائه و کد رهگیری دریافت کنند.

وی اظهار داشت: اتحادیه های صنفی با دریافت تقاضای اولیه فرد متقاضی، اقدامات بعدی از قبیل بررسی تقاضا، اعزام بازرس، صدور استعلام و نهایتاَ صدور پروانه کسب مطابق با قانون نظام صنفی را انجام خواهند داد.

رئیس اداره اصناف و تشکلهای صنفی گیلان گفت: بنا بر گزارش مرکز اصناف وزارت بازرگانی، فاز اول این پروژه به بهره برداری رسیده و در فازهای بعدی نسبت به ایجاد تسهیلات کاربردی برای متقاضیان، کاربران اتحادیه ها و همچنین رفع برخی موارد شکلی و کاربردی که در طول مدت بهره برداری متقاضیان و کاربران سازمانهای صنفی با آنها مواجه می شویم اقدامات و تغییرات موثری انجام خواهد شد.

قاسمی ادامه داد: برخی از اتحادیه ها در استان گیلان فاقد تجهیزات رایانه ای هستند که باید در سال 89 هرچه سریعتر این تجهیرات در دفاتر اتحادیه ها فراهم شود.

وی همچنین با اعلام اینکه تمامی مجامع امور صنفی استان مسئول پیگیری جهت تجهیز اتحادیه ها به رایانه هستند، اظهار امید وراری کرد: در سال آینده بتوان فازهای دیگر این پروژه راه اندازی تا مردم و متقاضیان در کمترین زمان ممکن بتوانند تقاضاهای پروانه کسب را به اتحادیه ها ارائه و در زمان مدیریت بیشتری داشته باشند.

این سایت از طریق مرکز اصناف ایران وزارت بازرگانی راه اندازی شده است.