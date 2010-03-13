مس بامداد امروز وارد تهران شد / ادینهو در اردوی نارنجی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم فوتبال مس پس از شکست چهارشنبه شب خود برابر الهلال عربستان در چارچوب مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا دو جلسه تمرینی را در ریاض برگزار کردند.

کاروان نارنجی پوشان ایرانی صبح پنجشنبه برای زیارت خانه خدا راهی مکه مکرمه شدند و پس از انجام اعمال حج ساعت 5 عصر دیروز (جمعه) از جده راهی منامه شدند. آنها بامداد امروز از منامه راهی تهران شدند و ساعت 4 صبح به فرودگاه امام(ره) رسیدند.

کاروان تیم مس کرمان در حال حاضر در تهران اردوی آماده سازی خود را برای دیدار با فولاد خوزستان برگزار می‌کند و ساعت 11 صبح فردا راهی اهواز می‌شود.

همچنین ادینهو هم که برای درمان و دیدار با خانواده به برزیل سفر کرده است، پس از بازگشت به ایران در اواخر هفته گذشته از امروز در تمرینات تیم مس حضور خواهد داشت و در صورت پشت سر گذاشتن کامل مصدومیت، می تواند مس را در مسابقات آینده همراهی کند.

دیدار تیمهای فوتبال فولاد خوزستان و مس کرمان در چارچوب هفته 29 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15:30 دوشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.

