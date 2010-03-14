جای گفتگو با احترامی، صلاحی و گل آقا در "اسرار طنزنویسی" خالی است

محسن سلیمانی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتاب "اسرار و ابزار طنزنویسی" که در دست نگارش دارد گفت: هنوز روند پژوهش و نگارش این کتاب ادامه دارد و تاکنون 500 صفحه آن نوشته شده که فکر می کنم تا بیش از 600 صفحه هم جلو بروم.

وی ادامه داد: برای انتشار این کتاب عجله ای ندارم چراکه کاری پژوهشی و همچنین جدیدی است که نیاز به مطالعه و بررسی زیاد دارد و باید کاری درخور موضوع به مخاطبان ارائه شود. بخشی از این کتاب به گونه ای است که مطالب اقتباسی را مورد نظر دارد ولی بیش از یک سوم کار تالیفی است و وقتی در مورد تکنینکهای طنزنویسی بحث می شود و درباره آن تکنیک نمونه بیرونی در ادبیاتمان وجود ندارد ناگزیر می شوم مطلبی منطبق با آن تکنیک بنویسم.

مترجم "اوژنی گرانده" بالزاک تاکید کرد: برای پیدا کردن مثالهای تکنیکهای مختلف طنزنویسی باید منابع مختلف را زیر و رو کنم و برای پیدا کردن مثالها حتی به منابع تصویری چون فیلمها، نمایشها، مقالات، شوخیها و ... آن هم در منابع ایرانی و بومی مراجعه کرده و تنها به منابع ترجمه ای و نمونه های خارجی بسنده نکرده ام.

سلیمانی با تاکید بر اینکه درباره برخی تکنیکها و شیوه های طنزنویسی نمونه های کاربردی زیادی وجود دارد ولی برخی از آنها ناشناخته و یا کمتر مورد بهره برداری بوده اند، توضیح داد: گاهی اوقات طنزپردازان به شکل ناخودآگاه و یا بداهه از این سبکها استفاده می کنند که باید این موارد هم استخراج شود.

این پژوهشگر اضافه کرد: به هر حال تمام تلاش من بر این است که بهترین، متنوع ترین و کاربردی ترین مثالهای بومی و ایرانی را برای تکنیکهای جهانی طنزنویسی استخراج کرده و در این کتاب بیاورم. در حال حاضر جای چند مقاله و گفتگو خالی است که در تدارک تهیه آن هستم. متاسفانه با درگذشت کیومرث صابری فومنی(گل آقا)، منوچهر احترامی و عمران صلاحی امکان گفتگوی شخصی با آنها برایم فراهم نشد و ناگزیر شدم نمونه های مربوطه را از گفتگوهای قبلی آنها استخراج کنم که این خود کاری سخت و زمان بر است چراکه آن گفتگوها با اهداف دیگر تهیه شده اند.

وی در پایان تاکید کرد: البته در مورد گفتگو با دیگر طنزپردازان چون پیمان قاسم خانی و ابوالفضل زرویی نصر آبادی علیرغم تلاشها و پیگیریهایی که انجام داده ام آنها هنوز راضی به گفتگو نشده اند و شاید ناچار شوم تعداد گفتگوها را کم کنم ولی واقعیت این است که اگر قرار است کتاب کامل و مفیدی ارائه شود لازم است همه کسانی که به نوعی با موضوع درگیر هستند همکاری کنند.