ارتباط نوروز با طبیعت راز ماندگاری آن است

ابوالقاسم فقیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگاه نوروز در فرهنگ ایرانی گفت: جایگاه نوروز در گستره ایران همیشه جاویدان است. نوروز از روزهایی است که ما به شکلی انتظارش را می‌کشیم. از جمله این روزها ، نوروز است که جاذبه خاص خودش را دارد و اخیراً هم که جنبه بین المللی پیدا کرده است و یک فرصتی است که ما بیش از گذشته در بزرگداشت این عید ملی مذهبی امان بکوشیم.

نویسنده کتاب " نوروز در فارس" تصریح کرد: در این روز ایرانیان در گستره ایران همه طبقات مختلف مردم حضور دارند و در گوشه و کنار ایران به خصوص مردم فارس به نوبه خودشان در بزرگداشت این عید کوشیده‌اند و می‌کوشند.

نویسنده کتاب " گوشه هایی از فرهنگ مردم فارس" دلیل ماندگاری نوروز در فرهنگ ما را چنین توصیف کرد: به دلیل اینکه نوروز یادگاری از نیاکان ماست و این روز با بهار می آید و یک نوع تحول نه تنها در زندگی مردم است بلکه این تحول را در طبیعت هم می بینیم. نورور یک نوع میراث فرهنگی هم است. از گذشته های دور به ما رسیده و ما وظیفه داریم در حفظ آن بکوشیم. همانطور که گفتم سازمان ملل هم اخیراً این روز را به رسمیت شناخته است و جنبه رسمی به آن داده است این فرصت خوبی است که ما توجه بیشتری به نوروز داشته باشیم.

نویسنه کتاب " قصه های مردم فارس" خاطر نشان کرد: در شیراز روز قبل از نوعید را روز علفه می‌گویند و این روزی است که جنبه اساطیری دارد و در این روز از زمانهای پیش از اسلام بر این باور بوده‌اند که ارواح وارد خانه ها می شود. از این جهت در شیراز رسم بر آن است که روز قبل از عید را به قبرستانها می روند و سعی می کنند نذر و نیاز کنند و سبزه سبز می کنند و با خودشان به قبرستان می برند و به نیازمندان و مستحقان کمک می‌کنند.