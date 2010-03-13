اعتبار فرهنگی به اردوهای راهیان نور مازندران اختصاص نیافت

به گزارش خبرنگار مهر، نقی مهدی پور ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری افزود: این نهاد امسال قصد دارد 40 هزار بسته فرهنگی بین اعزام شوندگان به سفر معنوی مشهد شهداء ارائه دهد که در صورت عدم تخصیص اعتبار با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اعزام 40 هزار مسافر در قالب کاروان های راهیان نور به جنوب کشور گفت: هر بسته فرهنگی برای مسافران دو هزار تومان و مجموعا 80 میلیون تومان هزینه خواهد داشت که تاکنون هیچ اعتباری در این زمینه در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تاکنون 10 هزار بسته فرهنگی مهیا کرده و پنج هزار بسته نیز از سوی سپاه آماده خواهد شد.

مهدی پور تصریح کرد: تا زمان اعزام کاروانها تنها 20 هزار بسته فرهنگی استفاده خواهد شد که برای تامین مابقی با مشکل مواجه هستیم.

وی این بسته های فرهنگی را شامل کتاب های معرفی استان، معرفی فرهنگ بومی مازندران در قالب امیری خوانی، برگزاری نوروز خوانیف برپایی کاروان های شادی و نمایشگاه های صنایع دستی دانست.

سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی، فرمانده انتظامی مازندران نیز در این جلسه از آغاز فعالیت ستاد قرارگاه نوروزی این فرماندهی از 25 اسفند ماه در استان خبر داد و گفت: 13 هزار نفر از ماموران انتظامی استان کار امنیت و کنترل ترافیک استان را در این ایام بر عهده خواهند داشت.

مسکنی تصریح کرد: سه هزار نیروی کمکی نیز در ایام نوروز به تعداد فوق افزوده می شود.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به فعالیت 100 پایگاه انتظامی و 135 گشت پلیس راه در جاده های استان از حضور 30 گشت پلیس خودرو غیرمحسوس و 954 ناوگان محله به همراه یک فروند بالگرد هواناجا از 25 اسفند ماه افزود: حساسیت دستگاه های اجرایی در زمینه برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت در چهارشنبه آخر سال ضروری است.

مسکنی گفت: تاکنون 15 مکان توزیع و فروش مواد محترقه آتش زا در استان شناسایی و 65 نفر در این جریان دستگیر شده که تا پایان 13 فروردین در بازداشت خواهند بود.