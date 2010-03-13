تیم مازندران قهرمان مسابقات فوتسال بانوان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهردر مشهد، در این رقابتها که صبح امروز در دوسالن ورزشی شهید بهشتی و چمران مشهد به پایان رسید، تیم نکای مازندران دوم، سایپای خراسان رضوی سوم و شهریار تهران چهارم شد.

دراین مسابقات که از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، هشت تیم در قالب دو گروه با هم رقابت کردند و در گروه نخست استانهای اصفهان، همدان، خوزستان، مازندران و در گروه دوم خراسان رضوی، قزوین، کرمان و آذربایجان غربی حضور داشتند.

ازهر گروه یک تیم بالا آمد و با دو تیم از هشت تیمی که در استان گیلان رقابت کردند، در مشهد به دیدار هم رفتند و این چهار تیم با هم رقابت دوره ای برگزار و در نهایت هر چهار تیم به لیگ دسته دوم فوتسال کشور صعود کردند.

گفتنی است :قرار بود تنها تیم اول و دوم به لیگ دسته دوم صعود که با تغییر نظر فدراسیون هر چهار تیم صعود کردند.