به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالج لندن با ساخت رایانه ای که می تواند ذهن انسانها را بخواند، تله پاتی را یک قدم به واقعیت نزدیک تر کردند. این سیستم رایانه ای قادر خواهد بود الگوهای فکری انسان را رمز گشایی کرده و با استفاده از اسکن مغزی افکار افراد مختلف را آشکار کند.

این ابداع بزرگ در پی تحقیقات سال گذشته این تیم که از تکنیکی مشابه برای دنبال کردن حرکات یک فرد در اطراف اتاقی شبیه سازی شده استفاده کرده بودند، ارائه شده است. دستگاه تله پاتی می تواند کارایی دستگاه های دروغ سنج را افزایش داده و حتی می توان با کمک آن خاطرات افراد را تغییر داد.

در آخرین آزمایشهای انجام گرفته بر روی این ماشین محققان به 10 داوطلب سه فیلم هفت ثانیه ای نشان دادند که در آن زنی مشغول انجام کارهای روزمره مانند پست کردن یک نامه یا نوشیدن قهوه در لیوانی کاغذی است. سپس از داوطلبان خواسته شد آنچه دیده اند را در حالی که در اسکنر ام آر آی قرار گرفته اند به یاد آورند تا محققان بتوانند در حین یاد آوری میزان فعالیتهای مغزی افراد را با کمک تغییرات ایجاد شده در فشار خون مغز اندازه گیری کنند.

سپس الگوریتم رایانه ای، الگوهای الکتریکی به دست آمده را مورد بررسی قرار داده و با دقتی برابر 50 درصد اعلام می کند کدام داوطلب کدام فیلم را به یاد آورده است.

بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان در مطالعات پیشین خود از تکنیکی مشابه استفاده کرده بودند تا بتوانند موقعیت چهار مرد که در حال یافتن مسیر خود در اتاقی مجازی بودند را تعیین کنند. الگوی فعالیتهای مغزی برای هر یک از افراد در این آزمایش متفاوت بوده و این تفاوت به محققان امکان داد موقعیت داوطلبان را در اتاق تعیین کنند.