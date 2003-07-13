همكاري رايزني فرهنگي ايران در كنيا و مؤسسه گوته در نايروبي

به گزارش خبرگزاري" مهر" از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، اين موضوع در جريان ملاقات علي مددي رايزني فرهنگي كشورمان در كنيا با" باربار امير ماروت" مدير مؤسسه گوته در نايروبي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

مد دي ، در اين ملاقات خواستار همكاري هاي علمي ، فرهنگي و هنري بين رايزني فرهنگي ايران و مؤسسه مذكور شد .

رايزني كشورمان برگزاري يادمان شخصيت هاي علمي ، فرهنگي و هنري دو كشور را بسيار مؤثر دانست و برگزاري مراسم مشترك فرهنگي ، هنري ، هفته هاي فيلم و شب هاي شعر را مورد تأكيد قرار داد .

مدير مؤسسه گوته نايروبي نيز در اين ملاقات با استقبال از پيشنهادات رايزن فرهنگي ايران در كنيا ، گفت: اميدوارم بتوانيم به زودي شاهد برگزاري همايش گفتگوي تمدنها و فرهنگها در نايروبي ، با همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران باشيم .

وي همچنين بر گسترش زبان فارسي در كنيا تأكيد كرد و خواستار اجراي برنامه هاي مشتركي در معرفي چهره هاي ماندگار از جمله گوته و حافظ شد .

