۲۲ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۲۶

همكاري رايزني فرهنگي ايران در كنيا و مؤسسه گوته در نايروبي

رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در كنيا و مؤسسه گوته در نايروبي در زمينه هاي مختلف علمي ، فرهنگي و هنري همكاري مي كنند .

به گزارش خبرگزاري" مهر" از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، اين موضوع در جريان ملاقات علي مددي رايزني فرهنگي كشورمان در كنيا با" باربار امير ماروت" مدير مؤسسه گوته در نايروبي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
مد دي ،  در اين ملاقات  خواستار همكاري هاي علمي ، فرهنگي و هنري بين رايزني فرهنگي ايران و مؤسسه مذكور شد .
رايزني كشورمان برگزاري يادمان شخصيت هاي علمي ، فرهنگي و هنري دو كشور را بسيار مؤثر دانست و برگزاري مراسم مشترك فرهنگي ، هنري ، هفته هاي فيلم و شب هاي شعر را مورد تأكيد قرار داد .
مدير مؤسسه گوته نايروبي نيز در اين ملاقات با استقبال از پيشنهادات رايزن فرهنگي ايران در كنيا ، گفت: اميدوارم بتوانيم به زودي شاهد برگزاري همايش گفتگوي تمدنها و فرهنگها در نايروبي ، با همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران باشيم .
وي همچنين بر گسترش زبان فارسي در كنيا تأكيد كرد و خواستار اجراي برنامه هاي مشتركي در معرفي چهره هاي ماندگار از جمله گوته و حافظ شد .
کد خبر 10509

