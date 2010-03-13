شدت آسیبهای چهارشنبه آخر سال همانند ضایعات جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید صالحی روز شنبه در نشست خبری با موضوع آسیبهای چهارشنبه آخر سال گفت: در سال گذشته 76 مورد پذیرش مصدوم در بیمارستان مطهری داشتیم که 12 نفر از آنها بستری شدند و تعدادی نیز به بیمارستانهای دیگر اعزام شدند.

وی با اشاره به وضعیت افراد آسیب دیده در چهارشنبه آخر سال، افزود: بیشترین افرادی که در این شب آسیب می بینند در گروه سنی 12 تا 25 سال قرار دارند و اغلب دانش آموز هستند.

صالحی با عنوان این مطلب که 65 درصد آسیب دیدگان به صورت مستقیم درگیر حوادث بوده اند، در عین حال تصریح کرد: 25 تا 30 درصد از آسیب دیدگان، یا ناظر بوده اند و یا در حال عبور از محل حادثه بوده اند.

رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری ادامه داد: 40 درصد آسیبها در صورت و چشم است و 30 درصد مربوط به دستها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اکثر آسیبها همراه با ترکش بوده است، افزود: شدت سوختگی آسیب دیدگان این شب بیشتر درجه دو سطحی و عمقی بوده است.

صالحی با اعلام اینکه بیمارستان شهید مطهری دارای 120 تخت سوختگی است، گفت: در حال حاضر 60 درصد این تختها اشغال است و نگرانی از بابت بسترس مصدومان احتمالی چهارشنبه آخر سال در این بیمارستان وجود ندارد.

رئیس بیمارستان شهید مطهری در عین حال به مصوبه ای اشاره کرد که طی آن بیمارستانها ملزم هستند تعدادی از تختهای خود را به مصدومان سوختگی اختصاص دهند.

صالحی افزود: در چند روز گذشته هشت مورد آسیب دیده ناشی از مواد محترقه به بیمارستان مطهری مراجعه کرده اند که البته هیچکدام نیاز به بستری نداشته اند.

وی به شهروندان و به ویژه جوانان و نوجوانان توصیه کرد که خطرات آسیبهای مواد محترقه را جدی بگیرند.

صالحی گفت: عابرین و تماشاچیهای این شب حتی الامکان در صحنه نباشند.

همچنین دکتر حسین اکبری، رئیس بیمارستان حضرت فاطمه (س) نیز در این نشست به پذیرش مصدومین این شب اشاره کرد و افزود: بیشتر مراجعان این بیمارستان، از ناحیه دست و صورت دچار ضایعه می شوند و اغلب نیاز به جراحی دارند.

وی گفت: سال گذشته 26 نفر در این بیمارستان بستری شدند.