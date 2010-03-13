ایران مرز تقابل خود با استکبار را به مرز فرماندهی دشمن نزدیک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز شنبه در دومین جشنواره ملی کارآفرینان برتر ، شاهد و ایثارگر کشور ، آنان را یاران صمیمی و پایمردان راه آرمانهای الهی دانست و گفت : انقلاب اسلامی موجب احیای انسانیت بشر شده و بشریت را از سقوط حتمی در منجلاب مادی و خودخواهی و اندیشه های سرمایه داری و کمونیست ضد بشری نجات داد .

وی انقلاب اسلامی را یک انقلاب انسانی دانست و اظهار داشت: مرزهای انقلاب اسلامی فراتر از جغرافیای انسانی است و هر جا که انسانی با اندیشه بلند حضور داشته باشد انقلاب نیز آنجا حضور دارد و امروز به فضل الهی فرهنگ انقلاب در همه جهان حضور فعال و تعیین کننده دارد .

احمدی نژاد با بیان اینکه فرزندان و پیشگامان انقلاب اسلامی کسانی هستند که با شناخت درست از راه انقلاب در هر مقطعی ماموریت خود را به خوبی انجام می دهند ، گفت : در مقطعی ماموریت اصلی تلاش برای پیروزی انقلاب بود ، در مقطعی دیگر صیانت و تثبیت انقلاب به ماموریت اصلی تبدیل شد و در مقطعی زدودن آلودگی‌ها، انحرافات و جریانات فاسد از دامان انقلاب و زمانی صیانت از سرزمین ماموریت اصلی بود و امروز ساختن ایران ماموریت اصلی و بزرگ ملت ایران است که خانواده بزرگ ایثارگران در همه مقاطع در خط مقدم حضور دارند.

رئیس جمهور اضافه کرد: دنیا بداند که ملت ایثارگر ایران و در خط مقدم آن خانواده بزرگ ایثارگران و جانبازان امروز برای استمرار راه انقلاب مصمم تر ، هوشیارتر ، مقاومت تر و ایستاده تر از همیشه هستند.

وی ضرورت ساختن ایران را به عنوان یک ماموریت مورد تاکید قرار داد و گفت: ساختن ایران با ایستادگی و مقاومت همراه است و نباید فکر کرد از حفظ استقلال کشور و دفاع مقدس آسان تر است. ساختن نیازمند همت ها و اراده های راسخ و دلسوزی است.

احمدی نژاد با بیان اینکه اگر چه ساختن ایران نیازمند امکانات و تجهیزات است ، اما وجود امکانات شاخصه تعیین کننده ای نیست، تصریح کرد: آنچه یک کشور را می سازد وجود انگیزه های ایمانی و الهی سازندگان است، اگر کسی خود را فدایی انقلاب ، کشور و آرمان های بلند الهی نداند و از عمق وجود به عزت این سرزمین نیندیشد، نمی‌تواند توفیق چندانی در ساختن و آبادانی کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حرکت در مسیر سازندگی کشور با سایر کشورها متفاوت است، گفت: در دنیا برای ساختن بر روی انگیزه های شخصی و سود آوری تمرکز می شود اما در ایران چنین انگیزه هایی پاسخگو نیست و انگیزه اصلی باید عشق به سرزمین و آرمان های بلند انقلابی باشد، ساختن ایران اقدامی کاملا انقلابی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه استمرار انقلاب به دو وظیفه مهم بستگی دارد، اظهار داشت: وظیفه اول؛ ساختن ایران اسلامی و تبدیل شدن به الگو در جهان است ، دشمنان نمی خواهند ایران در این مسیر حرکت کند و همه امکانات خود را برای مسدود کردن پیشرفت ملت ایران بسیج کرده اند.

وی گفت: بدون تردید طراحی های دشمن برای این است که ایران شکوفا نشود و در داستان هسته‌ای هم که یک بازی سیاسی است هدفشان این است که انرژی ملت ایران را هدر دهند و در مسیر شکوفایی کشورها توقف ایجاد کنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: اگر ایران اسلامی بتواند فارغ از نظام سلطه، به کشور پیشرفته ای تبدیل شود ، بدون تردید مرگ این نظام فراخواهد رسید و دشمنان کاملا از این موضوع آگاهی دارند از این رو با اشغال و قرار گرفتن در پشت نقاب مراکز بین المللی قصد دارند در مسیر پیشرفت و ترقی ایران مانع ایجاد کنند.

وی خطاب به سلطه گران گفت: شما باز هم اشتباه می کنید چرا که ملت ایثارگر ایران به فضل الهی این کشور را خواهند ساخت و به کشوری پیشرفته و آباد در دنیا تبدیل خواهند کرد.

رئیس جمهور حضور در عرصه های بین المللی و اثرگذاری تعیین کننده در مناسبات بین المللی را وظیفه دوم ملت ایران دانست و اظهار داشت: انجام این وظیفه ضامن موفقیت وظیفه اول است و وظیفه اول نیز زمینه ساز وظیفه دوم می باشد و این دو در کنار هم معنا و مفهوم پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان نمی توانند ملت ایران را محدود کنند، تصریح کرد: حیات و فضای تمرکز ملت ایران به این است که مرز تقابل خود را با استکبار هر چه بیشتر به مرزهای فرماندهی دشمن نزدیک کند چرا که اگر کسی منتظر بماند تا در کنار مرزهای خود با دشمن مقابله کند، بدون تردید چنین ملتی لباس ذلت بر تن خواهد کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه دشمنان نمی خواهند ایران در مناسبات جهانی حضور فعال داشته باشد گفت: آنان تلاش زیادی کردند که از حضور ایران در مناسبات جهانی جلوگیری کند اما با همت ملت بزرگ ایران تا امروز در این هدف خود موفق نبودند و نخواهند بود.

وی گفت: آنها می خواستند مانع از اثرگذاری ملت ایران باشند اما امروز ملت ایران به پرچمداری ملت های آزادی خواه تبدیل شده است.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات جهانی گفت: امروز نظام سلطه بدون کمک ایران نمی تواند اقدامی در جهان انجام دهد و در مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان نیازمند یاری ایران هستند و می دانند که اگر راه نجاتی برای آنها در افغانستان وجود داشته باشد با کمک ایران است در غیر اینصورت در باتلاق افغانستان فرو خواهند رفت.

وی افزود: قدرت های زورگو اخیرا به دنبال تغییر مقررات آژانس بین المللی انرژی هسته ای برآمده اند و تنها مانع اصلی در برابر این اقدام آنها جمهوری اسلامی ایران است و هرگز چنین اجازه ای را به آنها نخواهیم داد.

احمدی نژاد حضور ایثارگران در عرصه های سازندگی کشور را الهام بخش ملت ایران و ملت های جهان دانست و خاطر نشان کرد: حضور ایثارگران در بخش های مختلف آبادانی کشور، موجب امید و انگیزه می شود و الگویی برای فعالیت سالم ، الهی و انقلابی است.

رئیس جمهور تصریح کرد باید ایران را بسازیم و با قدرت صالح و انسانی در همه معادلات جهانی حضور داشته باشیم تا آینده ای روشن رقم بخورد.

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