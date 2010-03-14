دوست ندارم فیلمبرداری دیده شود

داریوش عیاری فیلمبردار فیلم سینمایی "عروسک" به خبرنگار مهر گفت: به تازگی سومین همکاری‌ام با ابراهیم وحیدزاده را پشت سر گذاشتم، من و وحیدزاده پیش از این بارها باهم کار کرده‌ایم و با نگاه و سلیقه سینمایی هم آشنایی داریم. این امتیاز باعث می‌شود سریع‌تر و راحت‌تر به نگاه مشترک برسیم.

وی ادامه داد: نماهای "عروسک" بیشتر داخلی بود و این سرعت کار را بالا می‌برد، در شهرهای شلوغ و پرجمعیت فیلمبرداری در فضاهای داخلی ساده‌تر است، نورپردازی و فیلمبرداری در فضاهای داخلی با سهولت بیشتری انجام می‌شود. این یکی از امتیازهای فیلمبرداری "عروسک" است اما ایجاد تنوع در فضاهای داخلی سخت است.

این فیلمبردار که با نمایش فیلمبرداری و بیرون زدن آن از کلیت فیلم مخالف است، افزود: دوست ندارم فیلمبرداری فیلمهایی که من مدیر فیلمبرداری آنها هستم دیده شود، اگر فیلمبردار تمهیدی برای بهتر شدن فیلم دارد نباید دیده شود. کیانوش عیاری سال آینده فیلمی سینمایی می‌سازد و امیدوارم در فیلم بعدی او بتوانم حضور داشته باشم.

"عروسک" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده و بازی حسام نواب صفوی، بهاره رهنما، لیلا اوتادی، علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری و... داستان دختری است به نام فرشته که دنبال کار می‌گردد. تدوین را داود یوسفیان انجام داده، فرامرز ابوالصدق صداگذار فیلم بوده و موسیقی را علیرضا لاچینی ساخته است.

دیگر عواملی که در تولید این فیلم همکاری دارند عبارتند از مدیر تولید: مجتبی متولی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، صدابردار: محمود سماک باشی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر تدارکات: علی بهرمند، عکاس: علی نیک‌رفتار، کسری نیک‌رفتار.