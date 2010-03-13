مصوبات شورای استانها ضمانت اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید احمد قیصریان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: متاسفانه مصوبات و تصمیمات شورای استانها ضمانت اجرایی نداشته و به همین دلیل نظرات و دیدگاه های اعضای شورای استان که برآمده از رای مردم هستند به هیچ عنوان در تصمیم گیریها اعمال نمی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر و بر اساس قانون اساسی و همچنین قانون شورای اسلامی شهر و روستا مصوب مجلس شورای اسلامی، اختیارات زیادی به اعضای شوراهای اسلامی داده شده ولی متاسفانه این حوزه اختیارات و تصمیم گیریهای که بر اساس آن اتخاذ می گردد ضمانت اجرایی ندارد.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان عنوان کرد: متاسفانه مضوبات شورای اسلامی استان کردستان گاهی حتی به دفتر مدیر و مسئول مربوطه هم نمی رسد و تا حدود بسیاری هم پیشنهاداتی که توسط شورا و در راستای رفع تبعیض توزیع اعتبارات ارائه می شود نیز نادیده گرفته و به آن عمل نمی شود.

قیصریان خاطرنشان کرد: در اکثر موارد مدیران ادارات و سازمانهای دولتی هم به دلیل نبود ضمانت اجرایی به پیشنهادات شورا توجه نکرده و به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا تمکین نمی کند که تمامی این موارد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاع داده شده و امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد اتخاذ تصمیمهای مناسبی در این حوزه باشیم.

وی بیان داشت: در سال 88 شورای اسلامی استان کردستان 304 مصوبه داشته که بیش از 80 درصد از مصوبات در حد پیشنهاد به مدیران رده های مختلف اجرایی استان بوده و بقیه نیز به عنوان مصوبه و همچنین تذکر در موراد مختلف در سطح کردستان مطرح شده است که متاسفانه بخش زیادی از این پیشنهادات مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس شورای اسلامی استان کردستان افزود: از میان کلیه پیشنهادات صورت گرفته در جلسات شورای اسلامی استان متاسفانه تنها 30 درصد از آنها مورد توجه قرار گرفته و در موارد اندکی هم اجرایی شده اند که این رویه به هیچ عنوان مناسب نیست و باید در جهت اصلاح امور نسبت به افزایش همکاری و تعامل با اعضای شوراها اقدام نمایند.

قیصریان در پایان از ضعف اطلاع رسانی در خصوص عملکرد اعضای شوراهای اسلامی و همچنین عدم توجه رسانه های جمعی به ویژه صدا و سمیا به این مهم انتقاد کرد و یادآور شد: امیدواریم که در تمامی رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی توجه بهتری را به شورای اسلامی شهر و روستا داشته باشد.