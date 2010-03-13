برهان حشمتی درباره فیلتر شدن سایت سیمای آذری شبکه سحر در جمهوری آذربایجان به خبرنگار مهر گفت: حدود دو ماه پیش این اتفاق افتاد. البته ما برای حل مشکل سرور قبلی را قطع کردیم و سرور جدید را نصب کردیم، اما از آنجا که دولت جمهوری آذربایجان با آزادی بیان مخالف است و به هیچ رسانه‌ای اجازه نمی‌دهد خارج از خط تبلیغ جمهوری آذربایجان فعالیت کند به همین دلیل سرور جدید را هم مسدود کردند.

وی در ادامه افزود: برای اینکه بینندگان بتوانند در جمهوری آذربایجان سایت سیمای آذری شبکه سحر را دریافت کنند راههایی به مخاطبان آموزش داده‌ایم تا بتوانند با این معضل برخورد کنند. البته از چند روز پیش هم در زمان پخش برنامه‌های سیاسی روی ماهواره اختلال ایجاد می‌کنند و بینندگان مرتب برنامه‌ها را با پارازیت دریافت می‌کنند. ما این مشکل را با قسمت فنی سازمان صدا وسیما در میان گذاشته‌ایم تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

مدیر سیمای آذری شبکه سحر خاطرنشان ساخت: از 10 روز پیش هم علی حسن اف مدیر بخش سیاسی اجتماعی ریاست جمهوری دولت جمهوری آذربایجان موضعگیری تندی نسبت به شبکه سحر داشته است. در واقع، از اوائل دی‌ماه که سیمای آذری شبکه سحر هشت ساعته شد و پخش برنامه‌های متنوع مذهبی و خانوادگی هم زیاد شد موضع تندی نسبت به این شبکه گرفتند.

این مدیر در پایان افزود: در حال حاضر سه برنامه مذهبی با عناوین "تاریخ تحلیلی اسلام"، "اصول عقاید اسلامی" و "اخلاق و معنویات" از قم از این سیما پخش می‌شود. پخش برنامه‌های خانواده هم به صورت روتین روی آنتن است. هر شب هم یک مجموعه پخش می‌کنیم. علاوه بر آن هر هفته نماز جمعه اردبیل هم از سیمای آذری پخش می‌شود.