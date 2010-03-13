سال آینده 20 هزار شغل جدید در استان قزوین ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اشتغال را از مسائل جدی دولت عنوان کرد و اظهار داشت: دولت دراین مورد گام بلندی برداشته است و به همین منظور کمیته ویژه ای در زیرمجموعه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ایجاد شده تا ظرفیت های معطل مانده اشتغال استان را شناسایی کند تا برای آنها برنامه ریزی لازم صورت گیرد.



وی افزود: از آن جا که قانون هدفمند سازی یارانه ها سال آینده اجرا می شود برهمین اساس مدیران دستگاه های اجرایی باید با توجیه مردم و اطلاع رسانی در زمینه اهداف این قانون در اجرای آن به دولت کمک کنند.

عجم درباره اجرای مصوبات استانی هیئت دولت هم گفت: شاخص ارزیابی مدیران دستگاههای اجرایی استان قزوین میزان پایبندی و پیگیری مدیران برای اجرای این مصوبات است.



استاندار قزوین نصریح کرد: هیچ مصوبه سفرهای استانی هیئت دولت نباید معطل مانده باشد، بنابراین شایسته است مدیران در اجرای مصوبات حوزه خود جلودار باشند و استانداری نیز در این زمینه به آنها کمک خواهد کرد.

استاندار قزوین با تاکید بر انضباط مالی در دستگاه های اجرایی خاطرنشان کرد: در این حوزه به سختگیری اعتقاد دارم و باید بین دریافتی کارکنان دستگاههای دولتی تعادل ایجاد شود.

وی تعادل در توزیع اعتبارات را از برنامه های دولت در بودجه سال آینده کشور اعلام کرد و گفت: توازن بین بخشها، دستگاه ها و مناطق مختلف برقرار شده و عدم توسعه یافتگی نیز به عنوان یک شاخص در توزیع اعتبارات مورد توجه قرار گرفته است.

عجم ادامه داد: اعتباراتی که دراختیار مدیران و دستگاه های اجرایی قرار می گیرد هر چند قابل توجه نیست اما باید با برنامه ریزی و صرفه جویی مناسب این اعتبارات را مدیریت و ساماندهی کنیم.

استاندار قزوین گفت:‌ باتوجه به اینکه پیشنهاد دولت برای بودجه سال آینده کشور افزایش اعتبارات عمرانی است، مدیران باید برای جذب این اعتبارات تلاش و برنامه ریزی کنند.



این مسئول افزود:‌ طبق برنامه باید برای سال آینده در استان قزوین هزارو 800 میلیارد ریال درآمد ایجاد کنیم که این رقم تا دو هزار میلیارد ریال نیز افزایش خواهد یافت.

عجم از بهره برداری آزادراه قزوین به رشت طی هفته جاری خبر داد و یادآور شد: حدود 70 کیلومتر از این آزادراه در استان قزوین است که با بهره برداری از آن شاهد کاهش بار ترافیکی این محور خواهیم بود.