سال 88 سال جهش چشمگیر فعالیتهای عمرانی در لرستان بود

استاندار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به رخدادهای مختلف سال 88 در این استان، اظهار داشت: سال 88 سال حضور پر شور و شعور و انتخاب آگاهانه و متعهدانه ملت ایران بود.

صابری سال جاری را سال حمایت از آرمانها و ارزشهای دینی و خلق حماسه های ماندگار خواند و بیان داشت: تجدید بیعت ملت بزرگ ایران با آرمانهای امام و رهبری در راهپیمایی های نهم دیماه و 22 بهمن ماه سال جاری هر کدام برگ افتخاری در تاریخ ایران اسلامی محسوب می شود.

وی همچنین حضور پرشور و میلیونی ملت در پای صندوقهای رای را یادآور رفراندوم جمهوری اسلامی ایران در سال 58 دانست و افزود: حضور 85 درصدی ملت ایران در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری یکی دیگر از افتخارات ملت در سال جاری است.

استاندار لرستان همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، خاطرنشان کرد: تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها به همت دولتمردان و مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در راستای آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی به عنوان یکی از گام های عملی در راستای اصلاح الگوی مصرف یکی دیگر از رخدادهای مهم و اساسی سال 88 بود.

صابری توفیقات به دست آمده در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای، پرتاب ماهواره های بومی به فضا، موفقیت های نظامی و تسلیحاتی و پیشرفت های ایران در زمینه علم و فناوری را از دیگر دستاوردهای شاخص و مهم سال 88 برشمرد.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای مهم سال 88 در لرستان، جهش در زمینه فعالیت های عمرانی را از جمله رخدادهای مهم در این سال ارزیابی کرد و یادآور شد: در سال جاری پروژه های مهمی در لرستان آغاز شد و به ثمر رسید.

استاندار لرستان همچنین از برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم به عنوان بزرگترین رویداد دینی و فرهنگی لرستان در سالجاری یاد کرد و گفت: برگزاری سی و دومین دوره از مسابقات سراسری قرآن در لرستان برای اولین بار این استان را مملو از نورانیت و معنویت کرد.

صابری با تاکید بر اینکه همه توفیقات به دست آمده در سایه فضل الهی، تلاش خدمتگزاران و دعای خیر مردم به دست آمده است، ابراز امیدواری کرد که روند پیشرفت های ایران و استان لرستان در سال 89 استمرار داشته باشد.

وی یادآور شد: امیدواریم با تلاش مضاعف در سال 89 آهنگ رشد و توسعه استان لرستان در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی نه تنها استمرار داشته باشد بلکه دوبرابر روند سال 88 نیز باشد.