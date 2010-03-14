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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

یاوری:

شاهین و سپاهان هر دو محکوم به شکست هم هستند

شاهین و سپاهان هر دو محکوم به شکست هم هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: محمود یاوری گفت: در بازی امروز شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان با توجه به شرایط جدول هر دو محکوم به شکست یکدیگر هستند.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: سپاهان به خاطر اینکه فاصله اش در صدر جدول با دیگر مدعیان کمتر نشود مجبور به شکست ماست و از سوی دیگر ما نیز برای اینکه از سقوط فرار کنیم باید این تیم اصفهانی را در شهر خودش متوقف کنیم.

وی اظهار داشت: شش بازی به پایان لیگ مانده و برای بقاء و خوشحال کردن مردم بوشهر باید تلاشمان را دوچندان کنیم.

یاوری با بیان اینکه اشتبهات بازی قبل مقابل ذوب آهن را تکرار نخواهیم کرد، گفت: در بازی قبل نه تنها یک امتیاز بلکه می توانستیم سه امتیاز را هم بدست آوریم چون در آن بازی پنج موقعیت گل را از دست دادیم.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر کم تجربگی را یکی از معضلات تیمش عنوان کرد و گفت: در بازی با ذوب آهن در آخرین دقایق گل خوردیم در صورتی که مساوی حداقل شایستگی ذوب آهن در مقابل شاهین بود.

یاوری با تاکید بر افزایش دقت داوران در قضاوت هایشان گفت: پایان لیگ قرار داریم و یک سوت اشتباه می تواند تیمی را راهی لیگ آزادگان کند و ما دوست نداریم تیمی با این شرایط از لیگ خداحافظی کند.

وی با اشاره به آمادگی تیمش جهت رویاروی با سپاهان افزود: در هفته گذشته تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و تمرینات بسیاری را بر اساس نقاط قوت و ضعف سپاهان انجام دادیم.

کد مطلب 1050956

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