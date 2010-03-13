انتشار خاطرات و ناگفته های دوران دفاع مقدس توسط لشکر عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل وکیل زاده بعد از ظهر شنبه در آئین رونمایی از این کتاب ها افزود: کتاب پا به پای یاران حاوی خاطرات ارزشمند رزمنده مداح حاج بیوک آقا آسایش است که لحظات معنوی و ملکوتی جبهه ها را به تصویر می کشد، کتاب ناگفته ها روایتی است از آزاده سرفراز علی اصغر کاه فروشان از دوران اسارت و کتاب تا صبح رهایی را آزاده سرافراز، محمود حسن زاده از رنجی که در اسارت برده اند روایت می کند.

مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه عاشورا در ادامه با بیان اینکه یکی از راههای مقابله با جنگ نرم استکبار جهانی انتشار حقایق و اسرار ناگفته ای است که در سینه رزمندگان غیور اسلام نهفته است، خاطرنشان کرد: امروز بهترین راه خنثی سازی توطئه ها، دسیسه ها و طراحی های نرم دشمنان قسم خورده انقلاب، انعکاس پشت صحنه و نیات پلید و شیطانی آن هاست که با نقاب دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و مبارزه با تروریسم جهانی، خودشان دست به فجیع ترین جنایات میزنند و در سرنوشت سیاسی کشورها دخالت آشکار می کنند.

وکیل زاده در ادامه افزود: جنگ نرم یعنی عملیات روانی و وارونه سازی حقایق که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی امروز نسبت به ارزش های انقلاب و دفاع مقدس از خود دریغ نمی کنند تا بتوانند هویت ملی و دینی ما را مورد خدشه قرار دهند و تا زمانی که نسل جوان ما با ارزش های دفاع مقدس پیوند باطنی دارند دشمنان به اهداف شیطانی خود دست نخواهند یافت.