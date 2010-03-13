اروپا تداوم شهرک سازی را مانع از سرگیری مذاکرات سازش خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اعلام تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت واحدهای مسکونی در بیت المقدس "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه درباره این مسئله ابراز نگرانی عمیق کرد.

وی در گفتگو با خبرنگاران و در حاشیه نشست با چندین وزیر خارجه کشورهای اروپایی در شمال فنلاند گفت: اسرائیل درست زمانی که مذاکرات غیرمستقیم را با مقامات فلسطینی آغاز کرده، از تصمیم خود برای ساخت واحدهای مسکونی در بیت المقدس خبر داده است و این موضوع باعث نگرانی عمیق من شده است.

در همین حال اسپانیا که هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد درباره ساخت واحدهای مسکونی رژیم صهیونیستی در بیت المقدس ابراز نگرانی کرده است.

با وجود انتقادهای جهانی از ساخت صدها واحد مسکونی در بیت المقدس، صهیونیستها پنجشنبه گذشته از ساخت 50 هزار واحد دیگر در این شهر خبر دادند.