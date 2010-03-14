شش فینال در پیش داریم/ دست خالی اصفهان را ترک نمی کنیم

مجید حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: سه بازی از شش بازی شاهین در مقابل تیم هایی است که هم امتیاز و در پایین جدول هستند لذا در این بازی ها برای ماندن در لیگ باید حداکثر امتیازات را کسب کنیم.

وی اظهار داشت: کادر مدیریتی باشگاه برای اینکه بازیکنان و کادر فنی هیچگونه دغدغه جزء پیروزی و شکست حریفان نداشته باشند از کمترین تلاش هم دریغ نخواهد کرد.

مدیر باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر با بیان اینکه مردم بوشهر هیچ انتظاری جزو حضور شاهین در دوره بعد لیگ برتر ندارند، گفت: کادر مدیریتی، فنی و تمامی بازیکنان هم قسم شده اند تا با بازی های خوب خود در هفته های پایانی لیگ دل مردم خونگرم بوشهر را خوشحال کنند.

مدیر باشگاه شاهین پارس جنوبی بوشهر در خصوص بازی شاهین در مقابل سپاهان گفت: ما به سه امتیاز بازی با سپاهان نیاز مبرم داریم و تنها با هدف شکست این تیم به اصفهان خواهیم رفت.

حسینی کنگانی با بیان اینکه وقفه ایجاد شده موجب استراحت و برگشتن بازیکنان مصدوممان شده است، اظهار داشت: با شناخت خوبی که سرمربی تیم از سپاهان اصفهان دارد امیدواریم دست خالی اصفهان را ترک نکنیم.

وی افزود: سپاهان برای جبران ناکامی هایی چند هفته گذشته خود در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا به مصاف ما می آید که این مسئله برای آنان ایجاد استرس می کند که ما می توانیم بالاترین بهره را از این وضعیت ببریم.