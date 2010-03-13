80 درصد از کسری اعتبارات استان قزوین تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای ظهر شنبه در جلسه فوق العاده شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ارائه گزارشی از بررسی و توزیع اعتبارات قانون اصلاح بودجه سال 88 اظهار داشت: براساس سند توسعه استان حجم بودجه پیش بینی شده برای تحقق برنامه و اجرای پروژه های سال 88 بالغ بر 130 میلیارد تومان بود که تاکنون بیش از 145 میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی در استان جذب شده است و امیدواریم که تا پایان سال این رقم به 160 میلیارد تومان برسد.

وی افزود: این موضوع بیانگر آن است که منابع اجرای اسناد توسعه بطور کامل تأمین شده و پروژه هایی که مراحل اجرایی آنها براساس اسناد تدوین شده در شهرستان ها آغاز شده و در حال بهره برداری و افتتاح است.

حمزه ای از تلاش مضاعف مدیریت ارشد استان برای جذب اعتبارات عمرانی با حمایت مجمع نمایندگان استان خبر داد و بیان کرد: از یک ماه پیش تمامی پروژه هایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند شناسایی شده و همه دستگاه های اجرایی و فرمانداران موظف هستند که با تخصیص و هدایت اعتبارات در جهت تکمیل و راه اندازی این طرح ها در ماه های آینده اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار با تقدیر از عملکرد ستاد درآمد استان بیان داشت: طی دو سال گذشته میزان درآمد زایی استان بطور صد در صد محقق شده است که به تبع آن مازاد درآمدی عاید استان می شود که جا دارد از مدیران دستگاه های مربوطه تقدیر و تشکر شود.







