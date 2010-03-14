زمابندی توزیع و استفاده از کارت هوشمند ملی

عبدالمجید ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پروژه کارت هوشمند ملی به صورت پایلوت در استان قم در حال اجرا است و تا پایان سال 89 در این استان به اتمام می رسد. پس از آن این پروژه همزمان در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه توسط سازمان ثبت احوال کشور صورت می گیرد ادامه داد: وزارت ارتباطات برای هماهنگ کردن سرویسها و خدماتی که روی این کارت ارائه خواهد شد در این پروژه همکاری می کند.



ریاضی با بیان اینکه بخش احراز هویت کاربران در این پروژه توسط سازمان ثبت احوال انجام می شود ادامه داد: وزارتخانه های مختلف در اجرای این کارت همکاری می کنند به نحوی که کاربردهای مختلف آن توسط وزارت ارتباطات تعریف می شود. بخش سلامت این کارت توسط وزارت بهداشت، بخش کیف پول الکترونیکی آن توسط بانک مرکزی و استفاده برای رای گیری در انتخابات توسط وزارت کشور عملیاتی می شود.



به گفته وی تمامی وزارتخانه ها به صورت همزمان درگیر این پروژه ملی هستند.



تفاهم نامه اجرای طرح کارت هوشمند ملی دی ماه سال جاری میان وزارت ارتباطات و وزارت کشور امضا شد و فاز آزمایشی آن در استان قم کلید خورد. صدور کارت هوشمند الکترونیک به عنوان کلید دولت الکترونیک است و در این پروژه از تجربه کشورهای دیگر استفاده شده است.



کارت هوشمند ملی کاربردهای وسیعی دارد. هر چه زیرساختهای الکترونیک بیشتر فراهم شود خدمات رسانی آن نیز گسترده می‌شود. نخستین کاربرد این کارت مشخص کردن هویت افراد است.