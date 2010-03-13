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۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

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تصاویر دیدنی حیواناتی که آشکارا پنهان می‌شوند!/ هوش خود را بیازمایید

تصاویر دیدنی حیواناتی که آشکارا پنهان می‌شوند!/ هوش خود را بیازمایید

توانایی استتار جانداران در طبیعت یکی از قدرتمندترین سلاحهایی است که به منظور مقابله با هوش شکارچیان قدرتمندی مانند انسان آفریده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که حیوانات مختلف بخواهند شما آنها را نبینید، قطعا آنها را نمی بینید! توانایی استتار در برخی از جانداران به اندازه ای است که تشخیص آنها از سطح صاف سطوحی مانند شنهای صحرا یا برگهای چسبیده به دیوار غیر ممکن خواهد بود. در ادامه تصاویری از هنرنمایی طبیعی چند جاندار را مشاهده می کنید. فکر می کنید حیوان مورد نظر کجاست. هوش و دقت خود را بسنجید!

پرنده Grey Potoo در نهایت آشکاری بر روی شاخه ای خشکیده خود را پنهان کرده است

اسب دریایی کوتوله در میان مرجانهای سرخ رنگ پنهان شده است

گاو ماهی در کف شنی دریا استتار شده است

کد مطلب 1050984

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