به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که حیوانات مختلف بخواهند شما آنها را نبینید، قطعا آنها را نمی بینید! توانایی استتار در برخی از جانداران به اندازه ای است که تشخیص آنها از سطح صاف سطوحی مانند شنهای صحرا یا برگهای چسبیده به دیوار غیر ممکن خواهد بود. در ادامه تصاویری از هنرنمایی طبیعی چند جاندار را مشاهده می کنید. فکر می کنید حیوان مورد نظر کجاست. هوش و دقت خود را بسنجید!

پرنده Grey Potoo در نهایت آشکاری بر روی شاخه ای خشکیده خود را پنهان کرده است

اسب دریایی کوتوله در میان مرجانهای سرخ رنگ پنهان شده است

گاو ماهی در کف شنی دریا استتار شده است