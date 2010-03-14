آخرین وضعیت پروژه شبکه سازی مخابراتی عراق توسط ایران

بهروز اسراری ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در شرایط حاضر مباحث مالی این پروژه بین دو کشور در دست بررسی است. قرار است در این پروژه ایران شبکه سازی مخابرات چند شهر عراق از جمله کربلا را به عهده بگیرد.

وی با بیان اینکه در شرایط حاضر این پروژه قطعی نشده و مسکوت مانده است گفت: مذاکرات درباره عملی شدن این پروژه بین بانکهای ایران و عراق در حال انجام است.

چندی پیش مقامات عراقی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد کردند که ایران توسعه تلفن ثابت در دو شهر کربلا و نجف را بر عهده گیرد.

مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که توسعه مخابراتی در کربلا و نجف جدا از مسائل اقتصادی و فنی از نظر سیاسی نیز برای هر دو کشور حائز اهمیت است و عراقی ها برای توسعه شبکه مخابراتی در این دو شهر می توانند از این خط اعتباری استفاده کنند.