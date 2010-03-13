ائتلاف مالکی در استان کربلا هم از رقبا پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، از میان 10 درصد از آرای شمارش شده در استان کربلا، ائتلاف دولت قانون با 16 هزار رای در جایگاه نخست قرار گرفته است.

ائتلاف العراقیه با 7 هزار رای در جایگاه دوم و ائتلاف ملی عراق با 3 هزار رای در جایگاه سوم قرار دارد. این در حالی است که به نظر می رسد در استان کربلا ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم آرای بیشتری را به دست آورد.

البته با توجه به اینکه تا کنون تنها 10 درصد از آرا شمارش شده است، احتمال تغییر در رده بندی ائتلاف ها همچنان وجود دارد.

پیش از این کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق نتایج جزیی شمارش آرای انتخابات پارلمانی اخیر در عراق منتشر کرده بود، که بر این اساس، ائتلاف مالکی در استان های نجف، بابل، المثنی و بغداد از رقبا پیش گرفته است.

همچنین، ائتلاف العراقیه (ایاد علاوی) در استان های دیاله و صلاح الدین در جایگاه نخست قرار دارد و ائتلاف ملی عراق (عمارحکیم) و ائتلاف کردستان (طالبانی و بارزانی) به ترتیب در استان های میسان و اربیل در صدر قرار گرفته اند.