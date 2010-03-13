جریانهای سیاسی مخالفتی با نخست وزیری مجدد مالکی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست، "عباس البیاتی" که از اعضای ائتلاف دولت قانون نیز هست، با اشاره به آغاز مذاکرات در زمینه تشکیل دولت آتی عراق، اظهار داشت: ائتلاف دولت قانون از هم اکنون مذاکرات خود را با دیگر جریان ها در این زمینه آغاز کرده است.

وی تاکید کرد: در این زمینه کمیته ای تشکیل داده ایم که هدف آن تشکیل دولت آتی عراق به نخست وزیری "نوری المالکی" است.

البیاتی در ادامه با اشاره به فعالیت پنج چهره سیاسی در این کمیته، اظهار داشت: وظیفه این کمیته مذاکره با تمام جریان ها و تشکل های سیاسی بدون در نظر گرفتن هر گونه استثنایی است.

این نماینده پارلمان با اشاره به مذاکرات این کمیته پنج گانه با نمایندگان ائتلاف های سیاسی که در انتخابات اخیر نتایج خوبی را به دست آورده اند، افزود: تا کنون مخالفتی با نخست وزیری مجدد مالکی دیده نشده است.

وی تاکید کرد: باب گفتگوی ائتلاف دولت قانون با تمام جریان های سیاسی باز است و ما از این مسئله استقبال می کنیم.

بر این اساس، قانون انتخابات عراق هر جریانی که 163 کرسی از 325 کرسی پارلمان را به دست آورد، توانایی تشکیل دولت را خواهد داشت، که به نظر نمی رسد هیچ ائتلافی توانایی احراز این کرسی ها را داشته باشد.

بر این اساس، دولت آتی عراق به طور قطع ائتلافی خواهد بود. البته پیش از این برخی منابع از مخالفت تعدادی از جریان های سیاسی با نخست وزیری مجدد مالکی خبر داده بودند.