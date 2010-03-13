تیم فوتبال ساحلی چهار محال و بختیاری قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار فینال این مسابقات تیم چهارمحال و بختیاری 4 بر 3 از سد تیم فجر رفسنجان گذشت و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. در دیدار رده بندی نیز حرم گناوه 9 بر4 تیم فرآورده چوبی رستمیان سمنان را شکست داد و به مقام سوم این دوره از رقابتها دست یافت .

در پایان این مسابقات بهترین خط حمله با 21 گل زده به تیم فجر رفسنجان ، بهترین خط دفاع به صورت مشترک به دو تیم هیات چهارمحال و بختیاری و فجر رفسنجان با 12 گل خورده، تکینیکی ترین بازیکن زهرا فدرایی از تیم چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

ضمن اینکه خانم گل این مسابقات به اکرم امیری با 15 گل زده از تیم چهار محال و بختیاری و بهترین دروازبان زینب ملک زاد از تیم فرآورده های چوبی رستمیان سمنان تعلق گرفت. کاپ اخلاق نیز به تیم شاهین بوشهر اختصاص یافت.