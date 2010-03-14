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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۵

"کرگدن" موتمن نوروز 89 از تلویزیون پخش می‌شود

"کرگدن" موتمن نوروز 89 از تلویزیون پخش می‌شود

فیلم تلویزیونی "کرگدن" به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیه‌کنندگی حسن کلامی نوروز از تلویزیون روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان"کرگدن" درباره گروهی است که برای کلاهبرداری و سوء استفاده از نهادهای مالی و اجتماعی با هم تبانی می‌کنند. علیرضا جلالی‌تبار، رحیم نوروزی، شیما نیکپور، اکبر معززی، رویا جاویدنیا و علیرضا اوسیوند بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. فیلمنامه را جعفر پاشایی، ساره بطحایی و روزبه فارابی نوشتند.

عوامل تولید "کرگدن" عبارتند از محمدعلی جناب دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، مجید کریمی مدیر تولید، فرهاد مافی مدیر تصویربرداری، عباس رستگارپور صدابردار، احمد مرادپور تدوین، سمیراسادات شجاعی طراح صحنه و لباس، مریم دوستی طراح گریم، امیر واجدسمیعی موسیقی، محصول سیمافیلم.
 
 
کد مطلب 1051011

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