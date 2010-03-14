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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۴۸

پورطلوعی به مهر خبر داد:

توزیع یک هزار سبد کالا بین خانواده های نیازمند

توزیع یک هزار سبد کالا بین خانواده های نیازمند

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر گفت: طی 10 روز گذشته مردم، داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر بیش از یک میلیارد تومان کمکهای خود را به پایگاههای هلال احمر سراسر کشور واریز کردند که از این منبع یک هزار سبد کالا خریداری و میان خانواده های نیازمند توزیع شد.

ماشاء الله پور طلوعی در گفتگو با خبرگزاری مهر از اجرای موفق طرح فرشتگان رحمت در سراسر کشور خبر و افزود: طی 10 روز گذشته تاکنون بیش از یک میلیارد تومان از وجوهات اهدایی مردم و خیرین جمع آوری که از این وجوهات بیش از یک هزار سبد کالا آماده و میان نیازمندان توزیع شده است.
 
وی افزود: هر سبد کالا برای یک خانواده نیازمند یک صد هزارتومان ارزش ریالی دارد که شامل موادغذایی، پوشاک، کفش و مایحتاج شب عید است.
 
پورطلوعی گفت: طرح فرشتگان رحمت توسط سازمان داوطلبان هلال احمر با هدف حمایت از زنان خودسرپرست، بد سرپرست، سرپرست خانوار و مشارکت فعال زنان داوطلب همسو با اجرای فعالیتهای بشر دوستانه با ترویج سیره علوی در داخل کشور برگزار می شود.
 
کد مطلب 1051012

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