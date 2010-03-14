توزیع یک هزار سبد کالا بین خانواده های نیازمند

ماشاء الله پور طلوعی در گفتگو با خبرگزاری مهر از اجرای موفق طرح فرشتگان رحمت در سراسر کشور خبر و افزود: طی 10 روز گذشته تاکنون بیش از یک میلیارد تومان از وجوهات اهدایی مردم و خیرین جمع آوری که از این وجوهات بیش از یک هزار سبد کالا آماده و میان نیازمندان توزیع شده است.

وی افزود: هر سبد کالا برای یک خانواده نیازمند یک صد هزارتومان ارزش ریالی دارد که شامل موادغذایی، پوشاک، کفش و مایحتاج شب عید است.

پورطلوعی گفت: طرح فرشتگان رحمت توسط سازمان داوطلبان هلال احمر با هدف حمایت از زنان خودسرپرست، بد سرپرست، سرپرست خانوار و مشارکت فعال زنان داوطلب همسو با اجرای فعالیتهای بشر دوستانه با ترویج سیره علوی در داخل کشور برگزار می شود.

