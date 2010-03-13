  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۳

امسال گیلانی ها دو میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

امسال گیلانی ها دو میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: در شمارش اولیه کمکهای مردمی جمع آوری شده از 412 ایستگاه ثابت و سیار مردم خیر و نیکوکار استان گیلان، دو میلیارد و 72 میلیون ریال کمک نقدی و جنسی اهدا کرده اند.

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این میزان کمک نسبت به سال گذشته 54 درصد افزایش یافته است، افزود: زنان بی سرپرست و ایتام در اولویت بهره مندی از این هدایا هستند.

وی ادامه داد: هدایای نقدی نیکوکاران از امروز به حساب بانکی افراد نیازمند واریز و همچنین توزیع هدایای جنسی نیکوکاران نیز در تمامی شاخه های کمیته امداد استان آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان یاد آورشد: در جشن نیکوکاری پارسال مردم خیر گیلان بیش از یک میلیارد و 915 میلیون ریال به نیازمندان و مستمندان این استان کمک کردند.

کد مطلب 1051013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها