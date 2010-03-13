امسال گیلانی ها دو میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این میزان کمک نسبت به سال گذشته 54 درصد افزایش یافته است، افزود: زنان بی سرپرست و ایتام در اولویت بهره مندی از این هدایا هستند.

وی ادامه داد: هدایای نقدی نیکوکاران از امروز به حساب بانکی افراد نیازمند واریز و همچنین توزیع هدایای جنسی نیکوکاران نیز در تمامی شاخه های کمیته امداد استان آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان یاد آورشد: در جشن نیکوکاری پارسال مردم خیر گیلان بیش از یک میلیارد و 915 میلیون ریال به نیازمندان و مستمندان این استان کمک کردند.